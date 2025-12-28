Es tendencia:
River Plate

Romaña se ausentó de la práctica de San Lorenzo y se acerca a River

El Millonario ya ofertó por el central colombiano, desde el Ciclón rechazaron la propuesta, pero en Núñez hay optimismo.

Por Lautaro Toschi

Jhohan Romaña, cada vez más cerca de River
Jhohan Romaña, cada vez más cerca de River

Luego de concretar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, en River fueron a la carga por Santino Andino y Tadeo Allende para reforzar la ofensiva, pero también iniciaron gestiones por Jhohan Romaña, marcador central colombiano que se desempeña en San Lorenzo.

La situación institucional de San Lorenzo es dramática. Hace apenas unos días se eligió a un presidente transitorio que convocará a elecciones en 2026. En medio de este panorama, repleto de incertidumbre es que River envió la primera oferta por Romaña, la misma fue de 2 millones de dólares por el 50% del pase.

Ya con Sergio Costantino como presidente transitorio, San Lorenzo rechazó la propuesta ya que, en caso de venderlo, buscará desprenderse del 100% del pase. En Núñez evalúan seriamente enviar otra oferta y hay optimismo para que se concrete su arribo en los primeros días de 2026.

Romaña, ausente de la práctica de San Lorenzo

El pasado sábado, San Lorenzo volvió a los trabajos e inició la pretemporada de la mano de Damián Ayude. En el regreso a la actividad hubo varias ausencias, una de ellas fue la de Jhohan Romaña, quien tiene intenciones de pasar a River e inclusive ya aceptó la propuesta contractual del Millonario. Cabe destacar que el colombiano estuvo autorizado para hacerlo.

San Lorenzo, a través de su cuenta de X así lo informó: “Bajo las órdenes de Damián Ayude, San Lorenzo retomó las prácticas. Nery Domínguez, Jhohan Romaña, Emanuel Cecchini y Andrés Vombergar estuvieron ausentes con autorización del cuerpo técnico. Mientras que Facundo Altamirano y Diego Herazo no estarán presentes hasta tanto se resuelva su situación contractual”.

DATOS CLAVE

  • Jhohan Romaña ya aceptó la propuesta contractual de River para concretar su incorporación.
  • San Lorenzo rechazó una oferta inicial de 2 millones de dólares por el defensa.
  • El club vendedor pretende desprenderse del 100% del pase del futbolista colombiano.
