Sabalenka vs. Kyrgios por la Batalla de los Sexos del tenis: a qué hora y cómo ver por TV y STREAMING

Luego de un año sumamente sacrificado, con calendarios ajustados tanto en el circuito ATP como en de la WTA, diciembre suele ser el mes de las exhibiciones. En este 2025 una de las más importantes se dará este domingo 28, cuando a partir de las 13 horas (de Argentina) se vean las caras Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios en una nueva Batalla de los Sexos.

El evento se realizará en Dubái, comenzará a partir de las 13 horas en Argentina y se podrá ver tanto en la pantalla de ESPN como también en la de Disney+. Se espera un lleno total en el estadio para presenciar la Batalla de los Sexos, que en este 2025 será algo más amistosa que las que se vivieron en años anteriores.

No será la primera vez que un hombre se enfrenta a una mujer. Allá por la década del 70, Bobby Riggs jugó ante Margaret Court y también contra Billie Jean King, una leyenda que trabajó a destajo para la igualdad entre los hombres y las mujeres en el mundo del tenis. Más acá en el tiempo, en los 90, se vieron las caras Jimmy Connors y Martina Navratilova.

¿Qué dijo Sabalenka sobre la Batalla de los Sexos?

En la conferencia de previa del evento, la número 1 del mundo afirmó: “Tengo muchas ganas del partido, he trabajado muy duro, estoy preparada. Estoy acostumbrada a estar bajo presión, estoy acostumbrada tanto al odio como al amor en las redes sociales, así que no le presto demasiada atención. Sé que hay gente que apoya el evento, otra a la que no le gusta. Yo solamente me centro en mí misma. Espero que tengamos una buena batalla. Pienso que al ponerme en esta situación, al enfrentarme a un chico, inspiro a las próximas generaciones a ser valientes y a retarse. Yo me lo tomo así”.

Sabalenka y Kyrgios brindaron una conferencia de prensa antes del evento. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Kyrgios sobre la Batalla de los Sexos?

ver también Mientras Aryna Sabalenka ganó 45 millones de dólares en su carrera en el tenis, esto cosechó Nick Kyrgios

El australiano, que no compite regularmente por problemas físicos desde hace más de dos años, afirmó: “Los dos hemos jugado en grandes estadios en todo el mundo. Ella es campeona de Grand Slams, yo he jugado encuentros increíbles, pero mentiría si no te dijera que estoy un poco nervioso. Tengo muchas ganas de salir a la pista. Sé que el mundo entero nos estará viendo. Aryna ha intentado distraerme con la vida nocturna de aquí, pero me mantengo concentrado”.

Publicidad

Publicidad

Críticas a la Batalla de los Sexos

En las últimas horas, Alizé Cornet -ex tenista francesa- fue dura con La Batalla de los Sexos en diálogo con RMC Sport: “Estoy esperando a ver qué pasa, con algo de curiosidad, pero no demasiada, porque creo que es una gran maniobra publicitaria, la verdad. Me da la impresión de que todo es publicidad y que el juego en sí solo queda en segundo plano“.

Además, agregó: “Estas nuevas reglas, sobre todo la de acortar la pista para Sabalenka, me parecen una auténtica estupidez. Aunque la regla del saque es comprensible con un jugador como Nick Kyrgios, que puede conectar cuatro aces en un juego, creo que si quieres dar un buen espectáculo, no quieres que sean solo saques directos”. Cabe destacar que Kyrgios solamente tendrá un saque y que el tamaño de la cancha de Sabalenka será algo menor.