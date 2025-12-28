Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 28 de diciembre de 2025, con la mira puesta en los posibles refuerzos y las bajas que se vienen. Cómo están las situaciones de Andino, Allende y Romaña, por otro lado, dos juveniles quedaron con el pase en su poder y reforzaron a un equipo de la Liga Profesional y quiénes podrían ser las próximas bajas del equipo de Marcelo Gallardo.

Andino se aleja y vuelve a aparecer Allende en el radar

Hace apenas unos días, Santino Andino cambió de representante. Dejó de trabajar con Hernán Berman y ahora su carrera la lleva una agencia internacional que busca que pase al fútbol europeo. En River tomaron nota y esperarán a más tardar hasta el sábado 27 de diciembre, sino desistirán.

En las negociaciones entre River y Godoy Cruz se había acordado comprar el 60% del pase en una cifra cercana a los 5 millones de dólares, un dinero que le vendría muy bien al elenco mendocino para rearmarse e intentar volver a Primera. El que todavía no respondió es el futbolista, probablemente asesorado por su nueva representación.

En Núñez tienen claro que si lo de Santino Andino no prospera irán a la carga por Tadeo Allende, a quien sondearon en las últimas semanas. El futbolista viene de brillar en Inter Miami y ahora regresó a Celta de Vigo, club dueño de su pase. River había tanteado la posibilidad de hacer un préstamo con opción de compra, pero los gallegos no estaban conformes con esa modalidad.

Ante una negativa de Andino, el Millonario podría buscar comprar una parte del pase en una cifra cercana a los 6 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en las últimas horas apareció Austin FC de la MLS con intenciones de llevárselo.

Tadeo Allende. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

ver también Cambios drásticos en el Monumental de River: se viene el techo y la capacidad llegará a 100 mil espectadores

Romaña quiere jugar en River

La situación institucional de San Lorenzo es dramática. Hace apenas unos días se eligió a un presidente transitorio que convocará a elecciones en 2026. En medio de este panorama, repleto de incertidumbre es que River envió la primera oferta por Romaña, la misma fue de 2 millones de dólares por el 50% del pase.

Ya con Sergio Costantino como presidente transitorio, San Lorenzo rechazó la propuesta ya que, en caso de venderlo, buscará desprenderse del 100% del pase. En Núñez evalúan seriamente enviar otra oferta y hay optimismo para que se concrete su arribo en los primeros días de 2026.

Romaña ante River. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

El pasado sábado, San Lorenzo volvió a los trabajos e inició la pretemporada de la mano de Damián Ayude. En el regreso a la actividad hubo varias ausencias, una de ellas fue la de Jhohan Romaña, quien tiene intenciones de pasar a River e inclusive ya aceptó la propuesta contractual del Millonario. Cabe destacar que el colombiano estuvo autorizado para hacerlo.

Los dos juveniles que se fueron a Atlético Tucumán

Tanto Uriel Funes, mediocampista ofensivo de 20 años, como también Tomás Jung, defensor central de 20 años, se fueron libres del Millonario y se convirtieron en refuerzos de Atlético Tucumán, equipo con el que firmaron un contrato por tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028.

Funes, llegó a River en edad de quinta división proveniente de Unión de Sunchales y este año dio sus primeros pasos en la Reserva, en donde fue mayormente suplente. En total disputó seis encuentros en la categoría comandada por Marcelo Escudero, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias.

Publicidad

Publicidad

Jung, por su parte, es un central zurdo de 1.86 de altura y llegó a jugar en la cuarta división del club. En la Reserva no tuvo minutos y no llegó a hacer su debut en la categoría. En las divisiones inferiores logró consagrarse campeón y este paso por Atlético Tucumán será su primera experiencia fuera del club.

Paulo Díaz rechazó a Inter Miami

Con las llegadas de Martínez Quarta, Germán Pezzella y el retorno de Lautaro Rivero, Paulo Díaz perdió terreno en este último año. Si bien es cierto que jugó varios partidos, el chileno dejó de ser una de las primeras opciones para Gallardo. Su rendimiento no fue el ideal en este 2025 y por eso podría marcharse. En las últimas horas lo sondeó Inter Miami, pero el chileno desistió ya que no tiene intenciones de reducir su salario.

¿Quiénes serían los próximos en irse?

El regreso de Ezequiel Centurión hace pensar que Jeremías Ledesma se marchará. Rosario Central lo quiso, pero en Núñez rechazaron la propuesta al considerarla baja, pero Talleres también está interesado en él y ese sería su destino. Por otro lado, quien también es tentado desde el extranjero es Sebastián Boselli, que lo quieren desde Peñarol en Uruguay y también hubo averiguaciones desde un club español.

Publicidad