El delantero no tiene lugar en el conjunto Xeneize y todo apunta a que cambiará de aires en este mercado de pases.

La llegada de Rodolfo Arruabarrena a la dirección técnica de Boca no hizo más que activar, de forma contundente, el recambio que se producirá en las próximas semanas en el plantel profesional. Los recientes malos resultados generaron un punto de inflexión que se traduce en un margen de paciencia prácticamente nulo en el Xeneize.

Como consecuencia de ello, uno de los nombres propios que no tendrán lugar dentro de la consideración del Vasco es el de Lucas Janson, experimentado delantero de 31 años de edad que ya venía estando relegado con Claudio Úbeda. Por ende, salvo algún giro de último momento, todo indica que se irá en este mercado de pases.

Así las cosas, hace algunas semanas, Gimnasia y Esgrima La Plata inició gestiones para hacerse con los servicios del jugador surgido de las divisiones inferiores de Tigre y con pasado también en Toronto FC y Vélez Sarsfield. Sin embargo, el Lobo no es el único conjunto de la Liga Profesional que tiene intenciones de finiquitar su arribo.

Por el contrario, según pudo saber BOLAVIP en las últimas horas, Newell’s Old Boys de Rosario también sondeó al oriundo de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Por ende, ya hay dos pretendientes en Argentina para un jugador que tiene contrato con la institución de La Ribera hasta el 31 de diciembre de 2027. Es decir, por una temporada y media más.

Lucas Janson en acción en Boca. (Foto: Getty)

De todos modos, Gimnasia y Newell’s no son los únicos interesados en Janson. Por el contrario, la Universidad de Chile también tiene al delantero de Boca en el radar, aunque todavía no ha hecho ninguna gestión para contratarlo. Por ello, los próximos días pueden ser determinantes para conocer el futuro del futbolista Xeneize.

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Newell’s, interesado en Barinaga y Martegani

Cabe destacar que Janson no es el único jugador de Boca que interesa en la Lepra. Por el contrario, recientemente, otros dos relegados como Juan Barinaga y Agustín Martegani también aparecieron en la carpeta de posibles fichajes de la entidad rosarina, que tiene la intención de enderezar el rumbo después de varios años de pálidas.

Barinaga recibió recientemente el pulgar hacia abajo de Arruabarrena, al igual que su competidor, Marcelo Weigandt. Por su parte, Martegani no juega profesionalmente en Boca desde febrero de 2025 y el panorama no cambiará tras la llegada del Vasco. En su caso, Newell’s ya aceleró y tratará de cerrarlo lo antes posible.

Los números de Janson en Boca

Lucas Janson llegó a Boca en julio de 2023. Desde ese entonces, ha visto acción en 51 partidos de carácter oficial, acumulando solamente 3 goles y 2 asistencias. No ganó ningún título.

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DATOS CLAVE

Lucas Janson dejará Boca Juniors pese a tener contrato hasta diciembre de 2027.

Gimnasia, Newell’s y Universidad de Chile pretenden fichar al delantero de Boca.

3 goles y 2 asistencias registra el delantero en 51 partidos oficiales con Boca.