Con una chicana a Riquelme, Vila confirmó cuánto dinero le falta a Boca para quedarse con Sebastián Villa

Una de las grandes novelas de este mercado de pases es la que protagonizan Boca e Independiente Rivadavia por Sebastián Villa. Luego de solucionar problemas del pasado, el colombiano dejó en claro su deseo de volver al Xeneize, pero en Mendoza pretenden recibir una suma importante de dinero por su pase.

Boca envió una primera oferta formal por Sebastián Villa luego de recibir un guiño por parte del delantero. Los mendocinos la consideraron insuficiente y afirmaron que pretendían acumular unos 10 millones de dólares por su ficha, una suma bastante alejada de la propuesta del Xeneize.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, dialogó con Clarín y reveló detalles de las negociaciones con Boca por Villa: “Riquelme me ofreció cinco millones este año y uno el próximo (6 en total). Le dije que podía financiar la operación pero que tenían que ser 7.5 millones de dólares y no volvió a llamar“.

¿Cuánto dinero debe poner Boca para quedarse con Villa?

Además, agregó: “El que pague la cláusula de 7 millones de dólares se lleva a Villa porque le di mi palabra”. Contemplando estas palabras del presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, si Boca aumenta su oferta un millón de dólares se quedará con el delantero que ya tuvo un muy buen primer paso por el club.

Sebastián Villa. (Foto: Getty).

El otro futbolista colombiano que quiere Boca

Jhohan Romaña interesa en Boca, pero saben que desde San Lorenzo no harán fáciles las negociaciones. Por tal motivo, desde el Xeneize se manejan directamente con el agente del futbolista y no con la institución de Boedo. El colombiano no ve con malos ojos un cambio de aire, pero realmente no será sencillo poder sacarlo del Ciclón.

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