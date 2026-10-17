Rodrigo Battaglia palpitó su posible titularidad en la revancha con Vasco da Gama

Ante la incertidumbre sobre la presencia de Leandro Paredes, el exfutbolista de Huracán asoma como una variante para el mediocampo.

Rodrigo Battaglia ya está totalmente recuperado de su tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho. El futbolista de Boca fue operado en febrero y volvió a sumar minutos este viernes en la victoria del Xeneize contra Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2026.

Rodrigo Battaglia volvió a sumar minutos ante Talleres (Getty Images)

Esto es una gran noticia para Rodolfo Arruabarrena tomando en cuenta las bajas que sufrió recientemente en la mitad de la cancha. Ante este panorama y las dudas sobre Leandro Paredes, Battaglia asoma como una posibilidad para integrar el equipo titular en la revancha contra Vasco da Gama.

El Vasco aseguró en conferencia de prensa que Paredes está “5 puntos de 10” y solamente el tiempo dirá cuántos minutos podrá disputar en el partido de vuelta de la semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora bien, al margen de la situación del capitán de Boca, Rodrigo es una opción que puede seguir tomando fuerza con el correr de los días.

Rodrigo Battaglia está listo para jugar el martes

“Recién el Vasco habló de Paredes y dijo que está 5 puntos. ¿Vos cuántos puntos estás? No quisiste salir hoy, si estás para el martes, ser una opción como titular”, le consultaron a Battaglia en zona mixta luego de sumar minutos ante Talleres.

Lejos de escapar a la pregunta, Rodrigo respondió: “Yo estoy para lo que el club me necesite, así que si tengo que jugar el martes estoy y si tengo que no jugar, no juego”.

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RODRIGO BATTAGLIA expresó sus sensaciones por haber vuelto a jugar tras la lesión y se mostró a disposición de cara a la revancha ante Vasco Da Gama.



"Si tengo que jugar el martes, juego", declaró el mediocampista que completó el… pic.twitter.com/gEYTf8Rjb2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026

En síntesis