El uruguayo convirtió contra la T y una vez finalizado el encuentro palpitó la revancha del próximo martes ante Vasco.

Boca hizo los deberes ante Talleres, ganó por 2 a 1 con goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores, se afianzó en las tablas y ahora ya puede poner la cabeza en el duelo del próximo martes ante Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Los de Arruabarrena visitarán al conjunto brasileño en el Estadio Maracaná y allí buscarán revertir el 1 a 0 en contra sufrido en la ida.

Uno de los temas que preocupa a los hinchas de Boca es la lesión que sufrió Leandro Paredes el fin de semana pasado cuando el Xeneize visitó a Instituto en Córdoba. La realidad es que Arruabarrena lo esperará hasta último momento, pero parece difícil que pueda estar ante Vasco en Brasil.

Miguel Merentiel, autor del empate parcial entre Boca y Talleres dialogó con TNT Sports y se refirió a la recuperación de Paredes: “Ojalá que Paredes esté, igual que vaya día a día, no hay que apresurarlo, tenemos muchas cosas por jugarnos, pase lo que pase, vamos a estar con él”.

El gol y la importancia de ganar

“Siempre es lindo marcar con esta camiseta, contento por el triunfo del equipo y ahora prepararnos para lo que viene, tenemos una final anticipada en Brasil. Sabíamos que hoy teníamos que ganar para amanecer mañana arriba en la tabla y ahora poner inteligencia en el partido que viene, ir por todo a ganar. Nos sentimos bien como equipo, tenemos un poco más y vamos por eso en Brasil”, completó Miguel Merentiel.

La Bestia celebra su tanto ante Talleres. (Foto: Getty).

¿Qué se le viene a Boca?

20/10 | Vasco da Gama vs. Boca – Copa Sudamericana

25/10 | Independiente vs. Boca – Torneo Clausura

01/11 | Boca vs. River – Torneo Clausura

A/C | Boca vs. Defensa y Justicia – Torneo Clausura

14/11 | Boca vs. Banfield – Copa Argentina

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