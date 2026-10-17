Boca hoy: la logística a Brasil, Paredes quiere jugar ante Vasco da Gama, Flores pidió perdón y más

En el día posterior a la victoria ante Talleres de Córdoba, Boca ya piensa en la revancha contra Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, que se jugará en el Estadio Maracaná. En este contexto, diversas novedades ocurrieron en el Xeneize en las últimas horas. Repasalas a continuación.

La logística de Boca rumbo a Brasil

La logística ya está programada: Boca llegará el domingo al Aeropuerto Internacional de Galeão para el encuentro que se disputará el martes por la noche en el Estadio Maracaná frente a Vasco da Gama. De esta manera y según lo planificado por las autoridades, se estima que 17:30 es el horario preestablecido para el arribo.

A su vez, habrá entrenamiento el lunes por la mañana, que se llevará a cabo en el Ninho do Urubu. Dicha práctica formal será la última del Xeneize bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena antes de la revancha por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Además, en las próximas horas se deberán informar los preparativos de seguridad para los hinchas.

Milton Delgado y Miguel Merentiel, futbolistas de Boca. (@BocaJrsOficial)

Leandro Paredes quiere jugar contra Vasco da Gama

El próximo martes habrán pasado apenas 11 días desde que Leandro Paredes sufrió la lesión muscular de grado II en su isquiotibial derecho. Los tiempos habituales de la lesión lo dejarían afuera, pero hay una gran cuestión a favor:el umbral del dolor de Paredes es muy alto, algo que ya lo demostró en el Mundial y está haciendo todo lo posible para estar.

Es un hecho que viajará a Brasil y será parte de los convocados. Ahora bien, la realidad es que el plan de Boca y de Paredes es que esté desde el arranque. Para lograr esto, el capitán estuvo toda esta semana trabajando en campo bajo las órdenes de los kinesiólogos.

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Leandro Paredes, el capitán de Boca. (@LeoParedes20)

Leonel Flores le pidió perdón a los hinchas y a su novia

Una vez finalizado el partido, Leonel Flores dialogó con ESPN y aprovechó el espacio para disculparse con los hinchas de Boca y con su novia. El motivo: en la semana se hizo viral un video en el que -junto a Ayrton Costa- dialogaron virtualmente con una mujer y el juvenil desconoció a su pareja, Camila Espinoza.

En diálogo con ESPN, Leonel Flores afirmó: “Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace. Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron. También le quería pedir disculpas públicamente a mi novia, porque esas cosas no se hacen”.

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