Slavia Praga recibe a Villarreal este miércoles 25 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. Slavia Praga viene de caer 1-2 ante Arsenal y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Villarreal viene de caer 0-6 ante PSG y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Slavia Praga y Villarreal
Slavia Praga (4-4-2): Jakub Markovič, Tomáš Vlček, Tomáš Holeš, David Zima, Oskar Kubiak, Mubarak Suleiman, Wiktor Nowak, Michal Sadílek, David Jurásek, Mojmír Chytil, Emmanuel Ayaosi. DT: Jindřich Trpišovský.
Villarreal (4-4-2): Luíz Júnior, Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Sergi Cardona, Tajon Buchanan, Carlos Maciá, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez, Tani Oluwaseyi. DT: Iñigo Pérez.
Suplentes de Slavia Praga: Danijel Šturm, David Moses, Domchak Nazar, Štěpán Chaloupek, Ange Caumenan N'Guessan, Lukáš Provod, Toumani Diakité, Pavel Kačor, Adam Rezek, Mikuláš Konečný, David Barčot, Matěj Kotrba.
Suplentes de Villarreal: Nicolas Pepe, Santi Comesaña, Carlos Romero, Alex Freeman, Péter Gulácsi, Pau Navarro, Georges Mikautadze, Rubén Gómez, Nathan Saliba, Nizar El Jmili, Joselillo Gaitán, Gerard Moreno, Cheikh Tidiane Thiam.
Bajas y ausentes de Slavia Praga y Villarreal
Slavia Praga:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Villarreal:
- Juan Foyth (lesión muscular)
- Gerard Moreno (lesión muscular)
- Nathan-Dylan Saliba (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)
- Ilias Akhomach (lesión muscular)
- Alassane Diatta (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Slavia Praga y Villarreal: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Fortuna Arena
- Historial: 2 cruces — Slavia Praga ganó 0, Villarreal ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 02/11/2017: Slavia Praga 0-2 Villarreal
- Próximo partido de Slavia Praga: vs. Bayern, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Villarreal: vs. Sabah FK, martes 8 de diciembre