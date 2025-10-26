A falta de 48 horas para enfrentar a Barracas Central, Claudio Úbeda definió la lista de convocados de Boca. Los 24 jugadores elegidos concentrarán desde este sábado para el choque del lunes. El entrenador considera que será un partido clave y es por eso que tomó esa inusual decisión con el plantel.

Entre las principales novedades está la vuelta de Milton Delgado, que aparece por primera vez desde su regreso del Mundial Sub 20. El volante central se perfila para ser titular en la mitad de la cancha junto con Leandro Paredes, Williams Alarcón y Carlos Palacios.

Las ausencias más destacadas son las de Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani. El ex-Mineiro sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, mientras que el uruguayo sigue sin dejar atrás su problema en el psoas, que le impide sumarse al grupo. Este último apunta al duelo con Estudiantes, previo al Superclásico.

Los convocados de Boca para visitar a Barracas Central

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Nicolás Figal y Lautaro Blanco.

: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Nicolás Figal y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Ander Herrera, Malcom Braida, Agustín Martegani y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Ander Herrera, Malcom Braida, Agustín Martegani y Kevin Zenón. Delanteros: Miguel Merentiel, Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Lucas Janson.

Los convocados de Úbeda vs. Barracas Central. (Foto: Prensa Boca).

La probable formación de Boca

Si bien todavía falta el entrenamiento del sábado, Claudio Úbeda tomó la decisión de romper con la costumbre de tocar lo justo y necesario en el equipo. Más allá de la variante obligada por la lesión de Battaglia, también saldría Brian Aguirre por cuestiones tácticas.

De no haber sorpresas, Boca formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

