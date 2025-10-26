Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Sin Cavani y Battaglia, pero con Milton Delgado: los convocados de Boca para visitar a Barracas Central

Por decisión del entrenador, los jugadores concentrarán dos días antes para el encuentro ante el Guapo, clave para la clasificación a la Libertadores.

Por Joaquín Alis

Los convocados de Boca para visitar a Barracas Central
© BocaLos convocados de Boca para visitar a Barracas Central

A falta de 48 horas para enfrentar a Barracas Central, Claudio Úbeda definió la lista de convocados de Boca. Los 24 jugadores elegidos concentrarán desde este sábado para el choque del lunes. El entrenador considera que será un partido clave y es por eso que tomó esa inusual decisión con el plantel.

Entre las principales novedades está la vuelta de Milton Delgado, que aparece por primera vez desde su regreso del Mundial Sub 20. El volante central se perfila para ser titular en la mitad de la cancha junto con Leandro Paredes, Williams Alarcón y Carlos Palacios.

Las ausencias más destacadas son las de Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani. El ex-Mineiro sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, mientras que el uruguayo sigue sin dejar atrás su problema en el psoas, que le impide sumarse al grupo. Este último apunta al duelo con Estudiantes, previo al Superclásico.

Los convocados de Boca para visitar a Barracas Central

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Nicolás Figal y Lautaro Blanco.
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Ander Herrera, Malcom Braida, Agustín Martegani y Kevin Zenón.
  • Delanteros: Miguel Merentiel, Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Lucas Janson.
Los convocados de Úbeda vs. Barracas Central. (Foto: Prensa Boca).

Los convocados de Úbeda vs. Barracas Central. (Foto: Prensa Boca).

La probable formación de Boca

Si bien todavía falta el entrenamiento del sábado, Claudio Úbeda tomó la decisión de romper con la costumbre de tocar lo justo y necesario en el equipo. Más allá de la variante obligada por la lesión de Battaglia, también saldría Brian Aguirre por cuestiones tácticas.

Publicidad

De no haber sorpresas, Boca formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Milton Delgado solo necesitó dos palabras para definir la clave para triunfar en Boca tras el Mundial Sub 20

ver también

Milton Delgado solo necesitó dos palabras para definir la clave para triunfar en Boca tras el Mundial Sub 20

De titular a prescindible: el jugador de Boca que Úbeda mandó a Reserva antes de enfrentar a Barracas

ver también

De titular a prescindible: el jugador de Boca que Úbeda mandó a Reserva antes de enfrentar a Barracas

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
El fuerte enojo de Vinícius Jr con Xabi Alonso por reemplazarlo durante el clásico entre Real Madrid y Barcelona
Fútbol Internacional

El fuerte enojo de Vinícius Jr con Xabi Alonso por reemplazarlo durante el clásico entre Real Madrid y Barcelona

El particular partido de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Barcelona: 1 gol, 2 anulados y un penal errado
Fútbol Internacional

El particular partido de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Barcelona: 1 gol, 2 anulados y un penal errado

Bronca y vandalismo con un mural de Novak Djokovic en Serbia
Tenis

Bronca y vandalismo con un mural de Novak Djokovic en Serbia

Se conoció la lesión de Cavani: el parte médico
Boca Juniors

Se conoció la lesión de Cavani: el parte médico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo