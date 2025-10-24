La inesperada decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca para el partido ante Barracas

Este lunes, desde las 16.00, Boca visitará a Barracas Central para ponerse al día con el partido de la decimosegunda fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga que se decidió postergar el pasado sábado 11 de octubre debido al luto por la muerte de Miguel Ángel Russo.

Sumar una victoria tiene gran trascendencia para El Xeneize, no solo por la necesidad de reponerse de la reciente derrota 2-1 ante Belgrano jugando en La Bombonera sino porque además le permitirá volver a instalarse en puestos de clasificación a playoffs, pudiendo escalar incluso del décimo al tercer lugar, y no empezar a quedar demasiado relegado en la tabla anual buscando la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

Tan importante es para Claudio Úbeda no desaprovechar esas oportunidades que, según pudo saber Bolavip, tomó la decisión de que el plantel quede concentrado con un día de anticipación a lo que lo hace habitualmente, es decir desde este mismo sábado.

Así las cosas, Boca tendrá un último entrenamiento mañana y luego del mismo habrá concentración, por lo que se espera que también se adelante la oficialización de la lista de jugadores convocados para visitar el Estadio Claudio “Chiqui Tapia”.

Cavani afuera

Entre las decisiones especiales que tomó el DT para enfrentar a Barracas destaca también el hecho de bajar a Edinson Cavani de la lista de concentrados que se daría a conocer este sábado. La idea original era que el uruguayo fuera parte del banco de suplentes, pero continúa arrastrando molestias físicas que llevaron a la determinación de prescindir de él.

Edinson Cavani no tendrá acción ante Barracas.

Otro que no podrá estar a disposición de Úbeda es Rodrigo Battaglia, acompañante habitual de Leandro Paredes en la mitad de la cancha que se perderá las últimas jornadas del Torneo Clausura previas a los playoffs por una lesión muscular.

La posible formación de Boca vs. Barracas

Boca podría formar con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.