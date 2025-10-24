De titular a prescindible: el jugador de Boca que Úbeda mandó a Reserva antes de enfrentar a Barracas

Aunque este fin de semana no hay fecha del Torneo Clausura 2025 por las elecciones nacionales que se desarrollan en Argentina, Boca enfrentará a Barracas Central el próximo lunes para disputar la jornada postergada debido al doloroso fallecimiento de Miguel Ángel Russo. En ese contexto, Claudio Úbeda tomó una contundente decisión con un futbolista que bajó a Reserva.

Al mismo tiempo, en esa trágica tarde que llenó de dolor a todo el fútbol argentino, también se estaba llevando a cabo el encuentro de Reserva entre el Xeneize y Belgrano de Córdoba. Como corresponde y además se debe resaltar el gesto del Pirata, el cotejo se interrumpió inmediatamente y se coordinó este sábado 25 de octubre para completar el tiempo restante.

Lo cierto es que Úbeda determinó que Leandro Brey baje a Reserva. Para completar el partido ante Belgrano que había sido suspendido, el actual director técnico de Boca decidió que el arquero juegue para la Tercera División del club. En una clara intención de que sume minutos de juego, el ahora líder del cuerpo técnico se encargó de asignar al joven prometedor a dicha acción.

Leandro Brey, arquero de Boca Juniors. (Getty Images)

Cabe recordar que Brey es el primer suplente de Agustín Marchesín, por lo que cada vez que el habitual titular indiscutido no está en óptimas condiciones para cuidar el arco azul y oro, es el surgido de las divisiones inferiores de Los Andes el encargado de mantener la valla invicta. Sin embargo, para este fin de semana poco común, la resolución fue la ya mencionada anteriormente.

Cuando el ex Lanús se lesionó ante Aldosivi hace casi dos meses, el propio Leandro ingresó sobre el final del partido. No solo eso, sino que fue titular ante Rosario Central en el recordado compromiso que Ángel Di María convirtió un golazo olímpico. Como Marchesín se recuperó para el siguiente cotejo, se vio obligado a regresar al banco de suplentes, como hasta ahora.

En lo que va del 2025, Brey lleva 6 partidos disputados y en solo dos de ellos le marcaron goles, siendo las restantes todas vallas invictas. Además, entró en la tanda de peales ante Alianza Lima por el repechaje de la Copa Libertadores que derivó en la eliminación de Boca. Su futuro prometedor es una verdad, pero todavía no logra adueñarse definitivamente del arco azul y oro.

Leandro Brey, arquero de Boca Juniors. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

27 de octubre: Barracas – Boca | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025

16 de noviembre: posibles octavos de final del Torneo Clausura 2025

