Milton Delgado solo necesitó dos palabras para definir la clave para triunfar en Boca tras el Mundial Sub 20

No caben dudas que Milton Delgado tuvo un excelente rendimiento durante el Mundial Sub 20, en el que la Selección Argentina fue subcampeona. Con ese panorama, ya regresó al país y se sumó a los entrenamientos en Boca, donde lucha por conseguir un lugar dentro del equipo titular de cara al partido del próximo lunes ante Barracas Central, por un partido pendiente.

El mediocampista no solamente jugó bien y así lo respaldó la FIFA otorgándole el Balón de Bronce de la competición, sino que además disputó todos los minutos posibles en cada uno de los 7 encuentros. Eso habla de su notable condición física, de la importancia que tiene en el equipo y lo bien considerado que está por Diego Placente, que lo valora como un jugador irremplazable.

Lo cierto es que este viernes, el volante central brindó una entrevista exclusiva con El Canal de Boca, donde hizo referencia a cuál es la clave para triunfar con la camiseta azul y oro. Con solamente dos palabras, el alcanzó para dejar en claro donde está el punto esencial para ganarse un lugar en Primera y fue ahí cuando expresó: “Sea lo que sea, siempre hay que escuchar y aprender”.

Antes de dejar esa frase más que contundente, Milton mostró una pizca de humildad típica de él. “El DT va a decidir qué es lo que puedo ayudar yo, que es desde donde pueda y lo que sé. Si me pide que haga eso, lo voy a hacer”, destacó en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el juvenil se refirió a sus compañeros y expresó: “Para el grupo también voy a estar a disposición”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el futbolista de apenas 20 años y con un gran futuro, amplió su discurso al respecto. “Hay grandes jugadores que si tenés un error te lo pueden decir, te pueden ayudar y dar un consejo“, reveló sobre el plantel del Xeneize. “Siempre hay que escuchar a los más grandes, que ellos son los que saben”, completó después.

Cabe destacar que Delgado fue titular en la práctica de fútbol, lo que indica que estaría desde el arranque frente a Barracas Central este lunes. Reemplazando al lesionado Rodrigo Battaglia y compartiendo el eje con Leandro Paredes, Milton pareciera haber ganado la pulseada contra Ander Herrera y se quedaría con el puesto vacante en la zona núcleo de la mitad de la cancha azul y oro.

