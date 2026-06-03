Boca hoy: Battaglia entrenando en Ezeiza, avances por Sebastián Villa y más

Aún en pleno parate por el Mundial 2026, el mundo Boca no se detiene y sigue enfocado en el segundo semestre. Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado definen quién será el próximo entrenador y, además, ya hay gestiones en marcha para arribos y salidas de futbolistas. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Battaglia, el jugador que no se tomó vacaciones

Luego de un semestre complicado desde lo deportivo, el plantel de Boca fue licenciado hasta el 18 de junio. De esta manera, mientras Juan Román Riquelme y compañía definen quién será el nuevo entrenador y cómo se encarará el mercado de pases, los futbolistas descansan. Uno de ellos es la excepción: Rodrigo Battaglia.

El mediocampista, que también puede oficiar de defensor, sigue entrenándose bajo las órdenes de un preparador físico y los kinesiólogos en Ezeiza, cumpliendo con los plazos normales de la recuperación de su lesión en el tendón de Aquiles. Su objetivo es poder volver a sumar minutos oficiales este año.

Boca ya llamó por Sebastián Villa

El receso mundialista no impide que Boca viva horas agitadas. El club comenzó la jornada del martes oficializando la salida de Claudio Úbeda como entrenador, pero mientras la dirigencia ya se pone manos a la obra en la búsqueda de un nuevo DT, también empezó a posar la mirada sobre el mercado de pases. Es así que el primer nombre fuerte que aparece en carpeta es uno que hace algunos meses parecía imposible: Sebastián Villa.

Luego de varias semanas de rumores que se arrastran desde el semestre pasado, según pudo saber Bolavip, desde Brandsen 805 ya hubo un primer acercamiento con el entorno del delantero. Por ahora se trató simplemente de un sondeo informal y no de una negociación concreta, aunque el contacto confirma que Boca analiza seriamente la posibilidad de avanzar por el regreso del colombiano que levantó siete títulos en el club durante 2019 y 2023.

Borja confesó que estuvo cerca de llegar a Boca

Meses atrás, cuando Boca estaba decidido a buscar un goleador en el mercado de pases de verano, Miguel Ángel Borja era un nombre tentador. El delantero finalizaba su contrato con River y podía llegar como jugador libre, algo que finalmente no terminó sucediendo y quien finalmente arribó fue Adam Bareiro.

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Pasado el tiempo, el colombiano defiende la camiseta del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. En la antesala de la Copa del Mundo que disfrutará con su familia en su país, el jugador fue consultado por el supuesto interés del Xeneize y el atacante lo confirmó.

O’Higgins enviará un pedido especial a Conmebol

El objetivo nace a partir de un problema para nada menor que presenta el equipo chileno: su estadio, el Codelco El Teniente, con capacidad para 14.087 espectadores, no alcanza con el aforo mínimo solicitado por el organismo sudamericano para albergar encuentros internacionales de eliminación directa. Según marca el reglamento, para la ronda de Playoffs de la Copa Sudamericana se exigen recintos de mínimo 20.000 espectadores. En consecuecia, O’Higgins se encuentra obligado a mudar su localía para recibir a Boca.

Sin embargo, dentro de la dirigencia todavía no bajan los brazos y confían en poder conseguir una excepción especial. “El reglamento dice que aquí no puede jugar por una cuestión de aforo.Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo”, explicó Matías Ahumada, uno de los propietarios del club.