Rodrigo Battaglia sigue lesionado: cuándo vuelve a jugar en Boca y qué rol le dará Arruabarrena

Rodrigo Battaglia aún no pudo sumarse a la pretemporada de Boca de cara a la segunda mitad de la temporada, a raíz de que todavía transita la recuperación de su operación en el tendón de Aquiles. En ese sentido, realiza entrenamientos diferenciado de sus compañeros para seguir con la evolución y volver cuanto antes, y Rodolfo Arruabarrena ya sabe qué rol le dará.

Cabe recordar que el polifuncional no se tomó vacaciones para acelerar el proceso de la tendinopatía insercional del tendón de Aquiles que lo llevó al quirófano el pasado 2 de febrero. Después de acumular exactamente 5 meses de trabajos personalizados en el predio de Ezeiza, el futbolista de 34 años empieza a tener su regreso a las canchas en el horizonte.

Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que Battaglia podría volver a jugar entre septiembre y octubre. Debido a los plazos establecidos y a la buena evolución de la lesión, entre esos meses estaría su regreso oficial con la camiseta de Boca. Un dato importante a tener en cuenta es que puede jugar de volante defensivo y de zaguero central, por lo que sería muy útil para el cuerpo técnico del Xeneize.

De esta manera, el Vasco tiene una muy buena consideración del ex Atlético Mineiro, por lo que aguarda su recuperación para sumarlo a la par del grupo. De hecho Arruabarrena lo piensa como ladero de Leandro Paredes en la mitad de cancha, dándole el equilibrio justo al equipo y siendo clave en la generación de juego, además de su aporte fundamental en la pelota parada.

Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

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Sin ir más lejos, también lo ve como el reemplazante natural del capitán de Boca, en los partidos que el campeón del mundo no pueda estar presente por diferentes motivos. Así las cosas, ocuparía un rol similar a Ander Herrera como compañero del máximo referente del plantel y también por ser un futbolista de experiencia y con voz de mando dentro del vestuario.

Desde su arribo a principios de 2025, Rodrigo Battaglia disputó un total de 35 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 5 goles, acumuló 7 tarjetas amarillas y todavía no ganó ningún título. Su mejor desempeño se dio en el Mundial de Clubes 2025, donde le marcó a Benfica y fue el mejor del Xeneize ante Bayern Múnich, con un sólido rendimiento.

Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

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