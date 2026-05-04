En Brasil revelan que el hijo de Robinho denunció a Neymar y amenazó con rescindir su contrato en Santos

Mientras pelea por meterse en la convocatoria de la Selección de Brasil para el Mundial 2026, Neymar está envuelto en un escándalo en Santos, ya que Robinho Jr, hijo del ex futbolista de Real Madrid, lo denunció en las últimas horas por agresiones en la última práctica.

Es que, en Brasil afirmaron que en el entrenamiento posterior al empate 1 a 1 con Palmeiras, Ney se enojó con él futbolista de 18 años luego de una gambeta y comenzaron a discutir acaloradamente. Allí, el ex Barcelona le habría pegado una cachetada que terminó con el juvenil en el piso.

Si bien la situación habría sido aclarada en el vestuario y Neymar habría pedido disculpas, desde la representación de Robinho Jr tomaron cartas en el asunto, por lo que realizaron una denuncia para con el capitán del Peixe por insultos y una agresión física.

Ante esto, los representantes enviaron una nota a Santos en la que solicitaron una reunión con el club para discutir la rescisión del contrato del juvenil, debido a que afirman que hay una “falta de condiciones mínimas de seguridad” en el club para su jugador.

Además de esto, le pidieron a la institución que implemente otras tres medidas en las siguientes 48 horas. Las mismas son iniciar una investigación interna para esclarecer lo sucedido, proporcionar imágenes de la sesión de capacitación y un comunicado del club sobre las medidas adoptadas.

En caso de que las mismas no sean cumplidas, los representantes afirmaron que emprenderán acciones legales para no solo reclamar la rescisión de contrato, sino que también reclamar una indemnización por daños morales y materiales.

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Por lo pronto, la situación quedará en resolverse por las autoridades del club. Mientras tanto, el entrenador Cuca convocó a ambos futbolistas para viajar a Paraguay a enfrentarse a Recoleta por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

El comunicado de Santos por la situación

Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de ocurridos los hechos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé.

El Departamento Jurídico del Club es el responsable de llevar a cabo la investigación.

Datos claves

Neymar fue denunciado por agredir físicamente a Robinho Jr durante un entrenamiento del Santos .

fue denunciado por agredir físicamente a durante un entrenamiento del . El futbolista de 18 años recibió una cachetada tras una discusión por una gambeta realizada.

recibió una cachetada tras una discusión por una gambeta realizada. Los representantes de Robinho Jr solicitaron la rescisión del contrato por falta de seguridad.