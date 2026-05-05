Así quedó la tabla del grupo de Boca en la Copa Libertadores tras la derrota ante Barcelona de Ecuador

Los de Claudio Úbeda tuvieron una noche para el olvido y volverán a Buenos Aires con las manos vacías y con obligación de sumar de local.

Por la Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors perdió por la mínima ante Barcelona de Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil. El club de la Ribera quedó a la expectatia con el cierre de la jornada en el Grupo D.

El duelo fue cuesta arriba para el Xeneize. Desde el estado del campo de juego por la lluvia, pasando por la lesión de Leandro Brey, hasta llegar a la expulsión de Santiago Ascacíbar. En el segundo tiempo, para colmo, llegó el gol de Tito Villalba de contragolpe.

Con este resultado, Boca, Universidad Católica y Cruzeiro se mantienen como los líderes del grupo con 6 puntos, con Barcelona detrás con 3 unidades. Sin embargo, chilenos y brasileños tienen su partido pendiente, por lo que los de Úbeda se complicaron y dependen de dos victorias en las últimas fechas.

Tras el resultado de este martes, el Xeneize tiene un panorama claro sobre dónde está parado de cara a la definición del grupo. En dos semanas se reanudará la acción en la Copa Libertadores con un duelo clave en La Bombonera para acercarse a la clasificación a octavos de final.

Así está el Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Los próximos partidos de Boca en la Copa Libertadores

Afortunadamente para los de Claudio Úbeda, los últimos dos compromisos del Xeneize en la fase de grupos serán en condición de local. El 19 de mayo recibirán a Cruzeiro, mientras que el 28 de mayo el choque será ante Universidad Católica por la última fecha.

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