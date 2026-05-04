Germán Pezzella pide la reacción de sus compañeros en River: ”Hay que hacer autocrítica”

River sumó su segunda derrota en el ciclo de Eduardo Coudet. Casualmente las dos fueron en el Estadio Monumental y por el mismo resultado: 1 a 0 en el Superclásico con Boca el pasado 19 de abril y 1 a 0 con Atlético Tucumán este domingo 3 de mayo, en este caso, por la postergada fecha 9, en lo que de todos modos se trató del cierre de la fase regular.

No obstante, si se suman los tropezones previos al desembarco del Chacho, fue el quinto marcador adverso para el Millonario sobre los 16 partidos correspondientes a la instancia inicial del Torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, una estadística que, lógicamente, está generando preocupación puertas adentro.

Así lo reflejó en conversación con la señal ESPN Germán Pezzella, quien no anduvo con eufemismos para describir el momento de River luego de sufrir la caída ante el Decano: ”Hicimos un muy mal partido. No le encontramos la vuelta. Nos faltó crear situaciones, tuvimos alguna que otra, pero no tuvimos claridad para llegar”.

Por otra parte, el defensor señaló que tuvieron “varias pérdidas” y que deben “mejorar“. Además, en relación con los 22 encuentros que la Banda acumula de manera consecutiva sin poder dar vuelta un partido que comienzan perdiendo, expresó: “Son estadísticas y si están ahí por algo es, hay que hacer autocrítica, revisarlo y darlo vuelta”.

"HICIMOS UN MUY MAL PARTIDO, NO LE ENCONTRAMOS LA VUELTA. HAY QUE TRABAJAR"



Germán Pezzella tras la derrota de River vs. Atlético Tucumán



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River ahora se centra en la Copa Sudamericana

River ya dio vuelta la página de la derrota con Atlético Tucumán para enfocarse en su próximo compromiso por la Copa Sudamericana 2026. Será este jueves 7 de mayo contra Carabobo FC en la cancha del Polideportivo Misael Delgado, bajo el marco de uno de los encuentros de la cuarta jornada de la fase de grupos.

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Vale mencionar que los de Coudet son líderes de su zona con 7 puntos, mientras que el conjunto venezolano es escolta con 6.

River espera rival en los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026

El rival de River en los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026 será San Lorenzo, siempre y cuando Defensa y Justicia, este lunes en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, no le gane a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por tres o más goles de diferencia. En ese caso, el contrincante del Millonario sería el equipo de Florencio Varela, en tanto que el Ciclón se cruzaría con Estudiantes de La Plata.

En síntesis

Germán Pezzella exigió autocrítica tras la derrota de River ante Atlético Tucumán este domingo.

exigió autocrítica tras la derrota de River ante este domingo. River suma 22 partidos consecutivos sin poder remontar un marcador tras comenzar perdiendo.

consecutivos sin poder remontar un marcador tras comenzar perdiendo. El equipo visitará a Carabobo FC el jueves 7 de mayo por la Copa Sudamericana.