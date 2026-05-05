Este martes 5 de mayo se enfrentan Barcelona SC y Boca por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El encuentro comienza a 21:00 horas y se puede ver por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, el árbitro es el colombiano Carlos Betancur y en el VAR está su compatriota Nicolás Gallo.
Barcelona SC vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía Telefe y Disney+ Premium por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto
El Xeneize visita tierras ecuatorianas para enfrentar a Barcelona SC por la fecha 4 del Grupo D. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
La terna arbitral de Barcelona SC vs. Boca
El colombiano Carlos Betancur fue designado por Conmebol para arbitrar Barcelona SC vs. Boca, en Guayaquil. Está acompañado por las siguientes autoridades:
- Asistente 1: Jhon León (Col)
- Asistente 2: Miguel Roldán (Col)
- Cuarto árbitro: Diego Ulloa (Col)
- VAR: Nicolás Gallo (Col)
- AVAR: Luis Picón (Col)
Carlos Betancur es el árbitro de Barcelona SC vs. Boca. (Getty Images)
La posible formación de Boca vs. Barcelona SC
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
La posible formación de Barcelona SC vs. Boca
José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.