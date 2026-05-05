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Copa Libertadores

Barcelona SC vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía Telefe y Disney+ Premium por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

El Xeneize visita tierras ecuatorianas para enfrentar a Barcelona SC por la fecha 4 del Grupo D. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Boca visita a Barcelona SC por la Copa Libertadores.
© Getty ImagesBoca visita a Barcelona SC por la Copa Libertadores.

Este martes 5 de mayo se enfrentan Barcelona SC y Boca por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El encuentro comienza a 21:00 horas y se puede ver por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, el árbitro es el colombiano Carlos Betancur y en el VAR está su compatriota Nicolás Gallo.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

La terna arbitral de Barcelona SC vs. Boca

El colombiano Carlos Betancur fue designado por Conmebol para arbitrar Barcelona SC vs. Boca, en Guayaquil. Está acompañado por las siguientes autoridades:

  • Asistente 1: Jhon León (Col)
  • Asistente 2: Miguel Roldán (Col)
  • Cuarto árbitro: Diego Ulloa (Col)
  • VAR: Nicolás Gallo (Col)
  • AVAR: Luis Picón (Col)
Carlos Betancur es el árbitro de Barcelona SC vs. Boca. (Getty Images)

Carlos Betancur es el árbitro de Barcelona SC vs. Boca. (Getty Images)

La posible formación de Boca vs. Barcelona SC

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Barcelona SC vs. Boca

José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Julián Mazzara
Julián Mazzara
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