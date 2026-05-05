Barcelona SC vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía Telefe y Disney+ Premium por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

El Xeneize visita tierras ecuatorianas para enfrentar a Barcelona SC por la fecha 4 del Grupo D. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Este martes 5 de mayo se enfrentan Barcelona SC y Boca por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El encuentro comienza a 21:00 horas y se puede ver por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, el árbitro es el colombiano Carlos Betancur y en el VAR está su compatriota Nicolás Gallo.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores