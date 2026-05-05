Rodolfo D’Onofrio responsabilizó a los jugadores de River por el presente del equipo: “Le tienen que demostrar a Coudet”

El ex presidente analizó el rendimiento del plantel dirigido por el Chacho Coudet y le dejó un consejo a los hinchas tras los silbidos en el Monumental.

No son las horas más felices las que se viven en River. Las dudas que generó en Núñez el sorpresivo cachetazo sufrido ante Atlético Tucumán dejó a la vista el descontento de los hinchas, que despidieron al equipo entre silbidos y provocó la búsqueda de responsables. En este contexto, la voz autorizada que rompió el silencio para analizar el momento fue la de Rodolfo D’onofrio.

El ex presidente del club dijo presente en una extensa entrevista con La Página Millonaria y no dejó ningún tema sin tocar. Allí, apuntó directamente contra los futbolistas, designándolos como los principales responsables del momento futbolístico.

“Los jugadores le tienen que demostrar al técnico que tienen la capacidad para estar en River“, disparó sin filtro, desligando a Eduardo Coudet de la situación. “El técnico es muy llano. Es duro lo que dijo (NdR: referencia a la autocrítica del Chacho tras la caída con Tucumán) . Entonces viejo, hay que poner un poquito más“, sentenció Rodo a modo de respaldo para el entrenador.

Bajo ese contexto, tampoco le escapó a la masiva reprobación que el Monumental le dio al equipo al momento de abandonar la cancha el último domingo. “Nadie se puede ir contento de la cancha por ver a River lo mal que jugó el otro día. Estamos acostumbrados a una manera de jugar y de ganar”, reconoció.

Sin embargo, aprovechó el espacio para dejarle una recomendación a los simpatizantes de cara a los próximos compromisos. “A la gente le quiero decir, si River juega mal, no silben más. No los insulten. Los jugadores no van a cambiar su manera de jugar. No digo que los aplaudan, sino que guarden silencio“, aconsejó. Y rápidamente agregó: “Además le damos de comer a los demás. ¿Para qué? Silencio“.

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El apoyo a Di Carlo

Por otro lado, D’onofrio le envió un espaldarazo a la actual máxima autoridad riverplatense. “Le recomendaría al presidente tranquilidad, aplomo, sobre todo en los momentos difíciles“, remarcó. En esa línea, llenó de elogios a su sucesor destacando su inteligencia. “Es un joven de una capacidad increíble, quiero que todos los socios de River lo sepan“, remarcó.

Más allá del crudo presente deportivo, Rodo viajó en el tiempo para revelar detalles sobre su influencia a los pocos días de que Di Carlo asumiera la presidencia. Puntualmente, se refirió a su intervención cuando Marcelo Gallardo renovó su contrato en la previa del Superclásico ante Boca del año pasado. Una decisión política que buscó blindar al plantel antes de visitar La Bombonera.

🗨️ Rodolfo D'Onofrio sobre la renovación de Gallardo antes del superclásico: "La charla con Stefano (Di Carlo) fue 'Tenés que confirmarlo ya a Gallardo'". pic.twitter.com/8jAW80AQBs — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 5, 2026

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“Se hablaba de si se iba Gallardo y estuvimos charlando con Stefano. La charla fue que tenía que confirmarlo y que no lo dejara en las manos del periodismo”, confesó. Y detalló el verdadero motivo estratégico que impulsó esa firma de urgencia: “Que sientan los jugadores que la confirmación es del DT y se maten por hacer las cosas bien. Yo hubiera hecho lo mismo que Stefano“.

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