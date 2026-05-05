River hoy: a la carga por Arambarri, la situación de Subiabre y pretemporada en España

Todas las novedades del Millonario de este martes 5 de mayo, a días de visitar a Carabobo por la Copa Sudamericana.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 5 de mayo de 2026, a días de visitar a Carabobo por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. La formación que planea poner Eduardo Coudet, el interés concreto por Mauro Arambarri, la reunión que se dio entre Francescoli y Caniggia por el futuro de Ian Subiabre y el destino en el que el plantel realizará la pretemporada.

River va por Arambarri

Teniendo en cuenta su irregular presente, River no tiene ninguna intención de dejarse estar pensando en el próximo mercado de pases. En ese contexto, varios de los cañones del conjunto Millonario, con Stefano Di Carlo, Enzo Farncescoli y Pablo Longoria a la cabeza, comenzaron a apuntar hacia la figura de Mauro Arambarri.

En las próximas horas, los agentes del 12 veces internacional con la Selección de Uruguay viajarán a España para comenzar a negociar directamente con Getafe para destrabar la situación. No es un detalle menor que el oriundo de la ciudad de Salto integra el plantel del propio combinado ibérico desde agosto del año 2017.

Cabe destacar que el 50% del pase pertenece a Getafe, mientras que el 30% pertenece a Boston River y el 20% restante es propiedad del jugador. Bajo esa órbita, el Millonario define la porción que comprará de Arambarri, aunque el objetivo inicial pasa por adquirir el porcentaje del conjunto español y también el del propio volante.

Mauro Arambarri, volante que quiere Coudet para River. (Foto: Getty).

Reunión entre Francescoli y Caniggia por Subiabre

Desde el inicio de la temporada, tanto bajo la conducción de Marcelo Gallardo como de Eduardo Coudet, Ian Subiabre se ganó un lugar como titular dentro del equipo de River, ya sea jugando por la banda izquierda o como segundo delantero, más cercano al área rival.

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Tal como ocurrió en el último mercado de pases, de cara a la próxima ventana de fichajes se espera que el Millonario reciba ofertas por el futbolista de 19 años. Ante esta posibilidad, Enzo Francescoli se reunió con Claudio Caniggia, representante del delantero, para ver los pasos a seguir.

Según pudo saber Bolavip, desde River le manifestaron a la representación de Subiabre que el ‘Chacho’ Coudet lo tiene en cuenta y sumará minutos de cara a la segunda parte de la temporada, tal como viene sucediendo ya que fue titular en las últimas cuatro presentaciones del equipo.

Ian Subiabre, delantero de River. (Foto: Getty).

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La probable formación vs. Carabobo

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría a jugar contra Carabobo el próximo jueves por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Kendry Páez, Juan Cruz Meza; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

Se confirmó el destino de la pretemporada

El Millonario realizará la pretemporada en Alicante, España. Los de Eduardo Coudet buscan escapar del frío de Argentina, además buscan cerrar amistoso ante rivales europeos. La delegación se alojará en La Finca Resort del 21 de junio al 5 de julio.

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