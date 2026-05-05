Claudio Úbeda le mandó un mensaje a Ascacíbar tras la expulsión en Boca por Copa Libertadores: “Hay que evitarlo”

El Sifón analizó la derrota del Xeneize en Guayaquil e hizo foco en la importancia de haberse quedado con un hombre menos como en la falta de eficacia.

La derrota ante Barcelona en Guayaquil fue una de esas noches donde a Boca no le salió absolutamente nada y que terminó complicando severamente su futuro en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Bajo ese escenario, Claudio Úbeda se presentó en conferencia de prensa y puso el foco en dos condicionantes letales para el desarrollo: la expulsión de Santiago Ascacíbar y la alarmante falta de eficacia.

Fiel a su estilo sereno pero analítico, el técnico xeneize no le esquivó al bulto cuando le consultaron sobre la tarjeta roja que recibió el mediocampista. Lejos de polemizar, remarcó: “Estuvo bien expulsado. No tengo reproches”. Sin embargo, le terminó bajando un mensaje al volante como al plantel en general.

“Nos condicionó jugar al menos un tiempo con un jugador menos. Es algo que hay que tratar de evitar“, avisó el técnico, recordando que el equipo también se vio condicionado en la fecha pasada ante Cruzeiro por la roja que sufrió Adam Bareiro. Además, aseguró con firmeza que “habiendo tenido los once jugadores en campo, seguramente hubiese sido otro el resultado“.

Al margen de la expulsión, Úbeda hizo hincapié en el estado del terreno y el peso de las ocasiones desperdiciadas por sus jugadores. “Sabíamos que las condiciones del campo no iban a estar buenas porque había mucha agua y no se podía jugar por abajo“, explicó. Pese a ello, lamentó no haber facturado en su momento. “Las oportunidades de gol las tuvimos nosotros primero“, expresó.

También puso la lupa sobre la jugada en la que devinó el gol de Barcelona. “La jugada del gol es a partir de un error no forzado (de Delgado) que provocó esa transición rival. No es que estábamos mal parados, sino que fue una pérdida de pelota en zona ofensiva”, detalló.

Para cerrar, intentó llevar cierta tranquilidad a los hinchas de cara a los partidos que le restan disputar en La Bombonera en la fase de grupos. “Confiamos plenamente en cómo jugar en nuestra cancha. Sabemos lo que implica jugar los dos partidos que nos quedan en La Bombonera y confiamos en que lo vamos a hacer bien“, sentenció.

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