El cruce de Leandro Paredes con César Farías después de la derrota de Boca ante Barcelona: “No sé quién es”

El capitán del Xeneize tuvo un encontronazo con el director técnico del conjunto ecuatoriano.

Boca sufrió una derrota dura que lo deja sin margen de error para las últimas dos fechas de la Copa Libertadores 2026. En contraparte, la victoria le dio aire a Barcelona, que llegaba sin puntos a este partido. En el medio de la euforia por el triunfo, César Farías fue a buscar a Leandro Paredes tras el pitazo final.

El director técnico venezolano soltó unas palabras para el capitán del equipo de la Ribera, en lo que fue un inesperado cruce por cómo se dio el trámite del encuentro. Consultado por lo sucedido, el campeón del mundo le quitó dramatismo a la situación.

“No sé qué dijo. Tengo mucho respeto yo, no hablo nunca ni antes ni después. Me debe conocer de algún lado, yo no sé quién es. No importa“, expresó el mediocampista central en diálogo con FOX Sports. Farías enfrentó a Paredes en varias oportunidades cuando era director técnico de la Selección de Bolivia.

CONMEBOL #Libertadores | Leandro Paredes con @EzePolanco: "Creamos situaciones, pero no pudimos convertir".



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El cruce de Paredes con el asistente de Farías

A los 37 minutos del primer tiempo, el capitán de Boca fue capturado por la transmisión oficial hablando con Grenddy Perozo, ayudante de campo de César Farías. “¿Querés jugar? Que no jugaste nunca“, fueron las palabras del jugador del Xeneize.

Cabe remarcar que Grenddy Perozo sí fue futbolista y marcó uno de los goles más gritados de la historia del fútbol venezolano. Fue en Argentina, precisamente en Salta, cuando selló el 3 a 3 a Paraguay por la Copa América 2011, remontando un 1-3 adverso.

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LA REACCIÓN DE LEANDRO PAREDES CON EL ASISTENTE EN BOCA VS. BARCELONA 👀#Libertadores pic.twitter.com/LTdjoQuwg5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 6, 2026

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