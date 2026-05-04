Eduardo Coudet aclaró su gesto con la gente de River en la derrota con Atlético Tucumán

Dicho por el propio Eduardo Coudet, River, contra Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, jugó el peor partido bajo su gestión, en lo que en definitiva fue el cierre del Millonario en la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino (aunque en realidad se trató del partido postergado de la fecha 9).

Si bien los del Chacho se presentaron ante el Decano sabiendo que, independientemente del resultado, tenían el segundo puesto de la tabla del Grupo B asegurado, la derrota 1 a 0 (por el tanto marcado en el primer tiempo por Renzo Tesuri) en condición de local dejó muchas dudas de cara a la instancia de eliminación directa.

Por eso, Eduardo Coudet le pidió disculpas a los hinchas presentes en el Estadio Monumental, aunque el sentido de sus gestos, al ser captado por las cámaras, generó dudas en las redes sociales, algo que rápidamente se volcó a la prensa que estaba cubriendo el encuentro. De ahí que le consultaran al respecto al entrenador de River en la conferencia de prensa posterior a la caída.

”No, si vos mirás hasta pedí disculpas. Soy un agradecido con la gente y me parece que estamos en deuda. Por el contrario, era como decir ‘vamos a ver si nos enganchamos con este tema’ justo ahí que la gente se prendió a cantar. Es como decir no estamos mostrando un fútbol a la altura, no sé si se tomó a mal”, explicó Coudet.

"PEDÍ COMO DISCULPAS. SOY UN AGRADECIDO CON LA GENTE Y ME PARECE QUE ESTAMOS EN DEUDA"



👍🏼 El Chacho Coudet aclaró en conferencia que sus gestos virales ante Atlético Tucumán no fueron "EXIGIENDOLE MÁS" a la gente de River pic.twitter.com/QPVnwt3KsF — SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2026

¿DIRECTOR TÉCNICO? ¡DIRECTOR DE ORQUESTA! El Chacho Coudet se lamentó tras la chance de Kendry Páez y pidió aliento en el Más Monumental. pic.twitter.com/En3OrYattt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

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Eduardo Coudet reconoció que fue el partido en el que peor jugó River desde que asumió como técnico

“Yo creo que fue el peor partido desde que estoy acá. Sobre todo porque, por eso dije de arranque, que la actuación para mí fue malísima. Nunca el equipo logró transmitir buenas sensaciones de adentro hacia afuera. No hemos jugado bien”, comentó Chacho Coudet una vez consumada la derrota con Atlético Tucumán en el Estadio Monumental.

Además, remarcó lo que menos le gustó de sus dirigidos en lo que fue su segundo partido perdido de su ciclo al frente de la Banda: “Hablamos muchas veces de competencia interna, de tratar de estar lo más parejo posible. No lo podemos lograr, la verdad. Sí, tenemos la necesidad de la rotación, algunas dificultades. Creo que casi todos han tenido posibilidades de participar, más o menos. Hoy no me gustó, sobre todo, las sensaciones que hemos transmitido“.

En síntesis

Eduardo Coudet pidió disculpas a la hinchada tras la derrota 1 a 0 contra Tucumán.

pidió disculpas a la hinchada tras la derrota contra Tucumán. El partido cerró la fase regular del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental.

en el Estadio Monumental. River Plate aseguró el segundo puesto del Grupo B pese a perder el encuentro postergado.