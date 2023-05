El álbum Bien o mal que lanzó con muy buena recepción le valió a Trueno ganar el premio Gardel de Oro por primera vez en su corta carrera, ya que se trata apenas de su segunda obra de estudio y le permitió tomar enorme notoriedad no solo en Argentina sino también alrededor del mundo.

El joven rapero que rinde siempre homenaje al barrio de La Boca que lo vio nacer obtuvo además los premios a “Mejor colaboración de música urbana” con “Sudaka” de Dante Spinetta, “Mejor canción urbana” con Nathy Peluso en “Argentina”, y “Mejor álbum musical urbano” con “Bien o mal”.

Ese barrio que se cuela siempre en sus canciones lo hizo también un fanático hincha Xeneize y recientemente pudo darse el gusto de compartir un partido con su ídolo Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club, desde su propio palco.

Más allá del premio que lo destaca como el músico argentino del año, algo que probablemente haya soñado cuando escribía sus primeras rimas por influencia de su padre, el propio Trueno reconoció que ese fanatismo futbolero lo llevaría a cambiar el Gardel de Oro con tal que Boca pueda conquistar su séptima Copa Libertadores.

Precisamente en ese aprieto fue puesto en una entrevista con Filo News tras la ceremonia de premiación y dudó menos de lo que cualquiera podría haber pensado: “Quiero la Libertadores, no te voy a mentir. Me saqué una foto hace poco con Román así que vamos por la Libertadores también. No sé si me puse más nervioso ahora que gané el Gardel o cuando lo saludé a Román Riquelme. Es una persona muy buena onda, con demasiada buena vibra”, aseguró.