Los hinchas de Boca no toleraron y criticaron uno de los cambios de Arruabarrena: “Es una vergüenza”

Por medio de las redes sociales, en el primer partido del regreso de Rodolfo Arruabarrena, los hinchas fueron muy críticos.

A pesar de que fue un amistoso, en medio de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Boca arrancó el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena con el pie derecho y le ganó a Athletico Paranaense en el Estadio Padre Ernesto Martearena, situado en la provincia de Salta.

Los comandados por el Vasco, por momentos, mostraron buenas intervenciones para que los hinchas comiencen a amigarse con el estilo de juego, que es muy diferente a lo que se veía hasta el parate, donde Claudio Úbeda era el entrenador. Pero lo que no cambió fue la crítica de los fanáticos.

Los jugadores celebran el tanto de Lautaro Blanco. (Prensa Boca)

A través de las redes sociales, aquellos que no presenciaron el encuentro en el recinto el norte del país se mostraron completamente disconformes con el ingreso de Milton Giménez, que a los 72 minutos reemplazó a Leandro Lozano, uno de los refuerzos de este mercado de pases.

El delantero quedó como la única opción del ataque azul y oro, ya que se podían realizar hasta once modificaciones y Arruabarrena aprovechó para cambiar el esquema táctico para seguir probando alternativas de cara a lo que se viene en la competencia oficial. Pero su ingreso no fue el mejor y por medio de X, mejor conocida como Twitter, la tolerancia no estuvo presente.

“A todo esto, Milton Giménez se volvió a poner la camiseta de Boca. Es una vergüenza”, exclamó el usuario @AgustinDaniele2, quien no fue el único que se mostró disconforme con la presencia del ex Atlanta y Banfield dentro del campo de juego.

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Milton Giménez, delantero de Boca.

Los números de Milton Giménez en Boca

Desde que llegó al Xeneize, fueron 70 los partidos que disputó Milton Giménez, quien anotó 21 goles y aportó 5 asistencias en 3.798 minutos. Además, recibió 12 amonestaciones y una expulsión. No ganó títulos.

Las críticas de los hinchas de Boca a Milton Giménez

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