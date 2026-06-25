Milton Giménez podría entrar en una negociación por un refuerzo de Boca

El delantero del Xeneize perdió terreno en los últimos meses y podría ser moneda de cambio en este mercado de pases.

Con el Vasco Arruabarrena al frente del equipo, Boca Juniors ya afronta la pretemporada de cara al segundo semestre. El flamante DT ya toma las decisiones en el mercado de pases junto a la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme.

Leandro Lozano es el primer refuerzo confirmado para el Xeneize, que continúa trabajando para encontrar caras nuevas. En la misma línea, este mercado estará marcado por una profunda limpieza en la que podría entrar Milton Giménez.

El delantero perdió terreno en los últimos meses entre las opciones de los centrodelanteros y ya hay equipos consultando por su situación. Luego del interés de Vélez Sarsfield, BOLAVIP pudo saber que Lanús también preguntó por el atacante que supo ponerse la camiseta de Banfield.

Es que Boca busca a un arquero y Nahuel Losada apareció en el radar. El Granate se mostró abierto a negociar por él, pero pidió dinero más la incorporación de Milton Giménez. Por ahora no hay formalidades en esta posible transacción.

Nahuel Losada, arquero de Lanús. (Foto: Getty)

Boca abrirá el segundo semestre con dos amistosos

Antes de los compromisos por el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, el elenco de Arruabarrena se preparará con dos duelos amistosos en el inicio de julio.

Publicidad

El 4, a puertas cerradas, el Xeneize chocará ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla. Más tarde, el 8, el club de la Ribera viajará a Salta para enfrentarse a Athletico Paranaense.

Datos clave