Tras cerrar a Villa y Montero, Arruabarrena quiere otros 2 refuerzos para Boca: las posiciones que quiere cubrir

El Vasco busca más incorporaciones para potenciar al plantel a días del inicio de la competencia oficial.

A falta de 48 horas para el reinicio de la competencia oficial, Boca finaliza la pretemporada con tres refuerzos confirmados, pero está lejos de retirarse del mercado de pases. Rodolfo Arruabarrena quiere seguir sumando caras nuevas al plantel para afrontar un semestre que tendrá como objetivos el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Según pudo saber Bolavip, el entrenador del club de la Ribera quiere incorporar a un marcador central y a otro extremo. Pese a la llegada de Sebastián Villa, el Vasco quiere a otro desequilibrante para poder llevar a cabo el 4-3-3 que suele implementar en sus equipos.

En el caso de la zaga, el objetivo tiene nombre y apellido: Ignacio Vázquez. Boca podría reflotar las negociaciones con el capitán de Platense, a quien buscó a mediados de 2025 luego de que se consagrara campeón del Torneo Apertura. Por ahora las alternativas en el puesto son Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Ayrton Costa.

Los 3 refuerzos de Boca en este mercado de pases

Hasta el momento, el Xeneize oficializó a Leandro Lozano, que ya disputó minutos en el amistoso ante Athletico Paranaense. Además, Sebastián Villa y Álvaro Montero ya están cerrados. El extremo se sometió este lunes a la revisión médica, mientras que su compatriota lo hará este martes.

El movido arranque de semestre que le espera a Boca

Boca no deberá esperar ni a la finalización del Mundial 2026 para arrancar a competir oficialmente. Su primera parada será este jueves 16 de julio, cuando enfrente a Sarmiento en el marco de los dieciseisavos de la Copa Argentina, en Rosario.

Siete días después, el 23 del mismo mes, recibirá a O’Higgins por el choque de ida del Repechaje de la Sudamericana. El fin de semana siguiente, será visitante de Deportivo Riestra por la primera jornada del Clausura. Luego, viajará a Chile para la revancha copera.

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