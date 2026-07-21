La agenda de la semana en la reanudación de la Copa Sudamericana, con Boca listo para la acción

Solo dos días después de la final del Mundial, el certamen internacional Conmebol retoma la actividad con el inicio de los playoffs clasificatorios a octavos de final.

Solo dos días después que Argentina y España disputaran la final del Mundial en New York, la Copa Sudamericana de Conmebol está lista para retomar su actividad dando inicio a los playoffs clasificatorios a octavos de final, entre aquellos grupos que resultaron segundos en sus respectivos grupos en la competencia y los que fueron terceros en Copa Libertadores.

Entre ellos hay involucrados tres equipos argentinos, Boca y Lanús llegaron precisamente por haber sido terceros en el certamen continental por excelencia, por lo que cerrarán sus series e condición de visitantes. Tigre fue segundo en el Grupo A del torneo, por lo que comenzará siendo visitante y cerrará como local.

Para El Xeneize será el segundo partido oficial en el semestre, puesto que ya jugó por Copa Argentina ante Sarmiento, con el Mundial en pleno desarrollo, y se impuso 2-0 para sellar la clasificación a octavos de final. Pero ahora tendrá una medida de exigencia superadora en el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como DT, que no puede permitirse un tropiezo a nivel continental.

Boca no verá acción hasta el jueves 23, cuando reciba en La Bombonera al O’Higgins de Chile desde las 21.30. Allí podrá contar con sus dos nuevos refuerzos, Sebastián Villa y Álvaro Montero, en caso que el entrenador lo considere necesario. El que ya se estrenó y posiblemente repetirá como titular es Leandro Lozano, lateral derecho que llegó procedente de Argentinos Juniors.

🎉🏆 ¡Hoy vuelve la CONMEBOL #Sudamericana! Comienzan los Playoffs de Octavos de Final pic.twitter.com/pjgqafRAfB — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 21, 2026

La agenda de la semana en Copa Sudamericana

Los partidos de ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana se disputan entre este martes 21 de julio y el viernes 23, con Tigre, Lanús y Boca como representantes del fútbol argentino. Las revanchas se disputarán del martes 28 al jueves 30.

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MARTES 21

Nacional vs. Tigre – 19.00hs. Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

– 19.00hs. Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Universidad Central vs. Santos – 21.30hs. Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

MIÉRCOLES 22

Deportivo Independiente de Medellín vs. Vasco da Gama – 19.00hs. Estadio Anastasio Girardot de Medellín.

Sporting Cristal vs. Bragantino – 21.30hs. Estadio Nacional de Lima.

Lanús vs. Cienciano – 21.30hs. Estadio Ciudad de Lanús.

JUEVES 23

Bolivar vs. Gremio – 19.00hs. Estadio Hernando Siles de La Paz.

Boca vs. O’Higgins – 21.30 hs. La Bombonera.

vs. O’Higgins – 21.30 hs. La Bombonera. Independiente Santa Fe vs. Caracas – 21.30hs. El Campín de Bogotá.

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