El volante fue una pieza importante para los de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, especialmente aportando equilibrio en el mediocampo.

La Selección Argentina se dejó la piel en el Mundial 2026. Luego de una fase de grupos accesible en la que no brilló futbolísticamente, pero que sacó lo resultados esperados, a partir de 16avos de final la cosa cambió: más alargues de los deseados, triunfos agónicos y una final en la que el cansancio y las lesiones hicieron que la Albiceleste no tenga mucho para hacer ante una España que dominó de comienzo a fin y se quedó con el título tras ganar 1 a 0 en la prórroga.

Leandro Paredes fue una pieza sumamente importa para Lionel Scaloni. Si bien el volante de Boca inició la Copa del Mundo como suplente, ante los flojos rendimientos del equipo, especialmente del mediocampo, el entrenador optó por darle la titularidad y su ingreso le cambió la cara al equipo. Tras caer en la final, Paredes compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de Paredes en Instagram

Leandro Paredes compartió una publicación en sus redes sociales: “GRACIAS ARGENTINA!!! TE AMO HOY Y SIEMPRE. Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto!

Gracias a cada uno que formó parte de esta de selección , a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido! Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia!!“.

¿Fue una despedida?

El mensaje de Paredes fue escrito con el dolor de haber perdido la final del Mundial, pero no deja de ser llamativo que cierre el mismo escribiendo en pasado: “Fue un orgullo ser parte de la mejor Selección Argentina de la historia”. La lectura puede ser que analiza dejar o que este proceso ya terminó y ahora iniciará uno nuevo -inclusive con Lionel Scaloni como entrenador- y de ese también será parte.

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