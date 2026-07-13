Pablo Mouche explotó contra Riquelme por el regreso de Villa a Boca: “Estás pelotudeando a la gente”

El regreso del delantero colombiano trajo polémica en el Xeneize y el exfutbolista no se guardó nada en Modo Mundial.

Tras negociar durante semanas, Boca Juniors abrochó la incorporación de Sebastián Villa en este mercado de pases. El delantero colombiano se sometió este lunes a la revisión médica y todo está listo para que afronte un nuevo ciclo con la camiseta azul y oro.

El retorno del extremo proveniente de Independiente Rivadavia, por el que Juan Román Riquelme desembolsó 6,5 millones limpios, trajo enorme polémica al Mundo Boca. Es que Villa se fue libre en 2023, en conflicto y con juicio a la institución.

En ese contexto, Pablo Mouche, exfutbolista y compañero de Riquelme en Boca, habló sin pelos en la lengua en Modo Mundial, el programa de YouTube que sale por el canal de BOLAVIP, y criticó sin filtros al presidente del Xeneize.

“Me parece una desprolijidad más de esta gestión. No me sorprende nada, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Una gestión más torcida, desprolija, sucia. Lo que nos tiene acostrumbrado Riquelme. Más cuando me enteré lo de esta segunda persona, peor. Eso habla mucho peor”, comenzó Mouche.

"TE ESTÁS PASANDO A LA GENTE DE BOCA POR EL ORT*".



"Una gestión torcida, desprolija, sucia, a lo que NOS TIENE ACOSTUMBRADOS RIQUELME".



😡 La dura crítica de Pablo Mouche a la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors. pic.twitter.com/kt1b9dm277 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 13, 2026

Y remató: “Ahí sí estás pelotudeando a la gente, pero mal. Mirá que yo te respeto, fuiste compañero mío, sos un fenómeno… Ahora, estás pelotudeando a la gente de una manera… Te estás pasando a la gente por el ort*. Con todo respeto, te estás pasando al socio de Boca por el ort*. Nada más”.

Publicidad

El tercer refuerzo de Boca podría oficializarse esta semana

Por otro lado, el martes por la mañana será el turno de la revisión médica para Álvaro Montero, que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, aunque no sumó minutos en cancha como arquero suplente de Camilo Vargas.

El arquero viene de desempeñarse de buena forma con la camiseta de Vélez Sarsfield y tuvo un destacado paso por Millonarios. Boca desembolsará 4 millones de dólares para el Fortín.

Publicidad

Datos clave