Boca hoy: reunión entre Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena, lista para la Sudamericana, Lucas Janson cerca de irse y más

Las novedades del Xeneize en este martes 21 de julio de 2026.

Boca empieza a ultimar detalles de cara a su estreno en la Copa Sudamericana 2026. El martes 21 de julio tendrá a Rodolfo Arruabarrena comandando el penúltimo entrenamiento, empezando a tomar decisiones en cuanto al 11 inicial. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Volvió Paredes

Horas después de haber regresado al país esperado por una multitud por el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes se presentó en Boca Predio para ponerse a las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.

El mediocampista decidió acercarse a Ezeiza, saludar a sus compañeros y charlar con el entrenador sobre los pasos a seguir tras la Copa del Mundo. Será el Vasco quien decida si le da descanso o si lo tiene en cuenta para la Copa Sudamericana.

La lista de buena fe de Boca para la Copa Sudamericana

Boca confirmó la lista de buena fe para la Copa Sudamericana e hizo varios cambios respecto a la que presentó meses atrás para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Rodolfo Arruabarrena incluyó a los refuerzos y sumó a unos cuantos juveniles para llegar a 47 futbolistas.

Las principales novedades son las salidas de once jugadores. Entre ellos aparecen los que dejaron el club o fueron borrados por el Vasco como Exequiel Zeballos, Edinson Cavani, Lucas Janson, Agustín Martegani, Ander Herrera, Marcelo Weigandt y Juan Barinaga. Repasá la nómina completa.

Janson tiene todo arreglado para llegar a Gimnasia

A pesar de que Boca Juniors ya puso primera de manera oficial en este segundo semestre, Rodolfo Arruabarrena está atento al mercado de pases para seguir mejorando a su equipo. Mientras espera por más refuerzos, la limpieza avanza en Brandsen 805.

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Según pudo saber BOLAVIP, Lucas Janson está cada vez más cerca de marcharse del Xeneize. El delantero de 31 años, que no es considerado por el flamante DT para sumar minutos, tiene todo apalabrado con Gimnasia La Plata para continuar allí su carrera.