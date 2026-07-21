La Pulga no viajó junto a la delegación de la Selección que llegó el pasado lunes en horas de la tarde ya que fue directamente a Rosario.

El final del camino fue triste y doloroso, pero el recorrido tuvo momentos inolvidables y dejó en claro que Lionel Andrés Messi sigue siendo uno de los mejores del mundo, inclusive a sus 39 años y jugando en una liga menor como la MLS. El 10 fue la bandera de la Selección Argentina en este Mundial 2026, marcó 8 goles, brindó 4 asistencias y llevó al equipo a la final, la cual se perdió ante España por 1 a 0.

Tras la caída en la final, el grupo quedó golpeado. Muchos de los jugadores regresaron al país -llegaron el lunes por la tarde- y fueron recibidos por una multitud en el recorrido entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el predio de la AFA, pero otros optaron por ir directamente a sus clubes.

En el caso de Lionel Messi, desde Nueva York partió rumbo a Miami y desde Fort Lauderdale viajó directamente hacia Rosario en un Bombardier Global 6000. La Pulga, junto a su familia, arribaron este martes alrededor de las 6 de la mañana y fueron recibidos por un operativo policial para que puedan llegar a su domicilio sin problemas.

Para Lionel Messi ahora llega el momento de descansar antes de volver a la actividad con Inter Miami, también de pasar tiempo con su familia e intentar procesar todo lo vivido en este Mundial 2026, que si bien no terminó como él esperaba, la realidad es que a nivel individual fue espectacular.

Messi tras la final del Mundial 2026. (Foto: Getty).

Si bien en el aeropuerto la salida fue tranquila, cuando ingresó al barrio privado donde vive la familia, cientos de fanáticos de Lionel se acercaron para saludarlo en el ingreso. Hubo arengas, gritos de agradecimiento y un reconocimiento al ídolo que dejó todo en su última Copa del Mundo.

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🚨 #AHORA – Lionel Messi ya está en Rosario y así llegó a su casa en Funes tras finalizar la Copa del Mundo.



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Emotivo mensaje de Messi tras la final del Mundial 2026

A través de sus redes sociales, Lionel Messi compartió: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo.

Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”.

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El futuro de Messi en la Selección Argentina

Luego de ser la gran figura de la Albiceleste en el Mundial 2026, su futuro en la Selección no es claro. Leo todavía no confirmó qué hará, aunque se estima que continuará un tiempo más, resta saber si el objetivo es poder disputar la Copa América 2028. Lo que sí fue un hecho es que ante España disputó su último encuentro en una Copa del Mundo. Lo hizo batiendo un récord: fue el primer jugador de la historia en ser titular en tres finales.

DATOS CLAVE

Lionel Messi convirtió 8 goles y dio 4 asistencias en el Mundial 2026.

convirtió y dio 4 asistencias en el Mundial 2026. Lionel Messi llegó a Rosario este martes en un vuelo privado con su familia.

llegó a este martes en un vuelo privado con su familia. La Selección Argentina perdió 1 a 0 la final mundialista ante España.