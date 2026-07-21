Scaloni habló ya en Argentina y mostró sorpresa por las teorías conspirativas que generó la final del Mundial: “No puedo creer”

El DT, cuyo futuro está en duda, evitó emitir opinión sobre las consecuencias de la celebración con una bandera que reivindicó la causa Malvinas en semifinales y las imágenes del diálogo de Messi con sus compañeros ya en la final ante España.

Lionel Scaloni permaneció en el predio que AFA tiene en Ezeiza más tiempo que el resto de la delegación de la Selección Argentina que arribó al país este lunes y fue recibido por una multitud pese a la derrota ante España en la final del Mundial. Recién a media mañana de este martes se retiró con la intención de visitar a sus padres en Pujato y antes de emprender ese viaje accedió a dialogar con un grupo de periodistas que le trasladaron dudas sobre las distintas teorías conspirativas que se generaron en torno al plantel en los últimos días de competencia.

Desde los problemas políticos y la grieta que podría haber generado en el plantel la exposición de una bandera que reivindicó la causa Malvinas tras la victoria en semifinales ante Inglaterra hasta las presiones que podrían haber sufrido para “entregar” la final, sumándose a todo ese ruido las imágenes de Lionel Messi dirigiéndose a sus compañeros a la salida del vestuario este domingo, instándolos a “olvidarse de todo y jugar”. El coctel tomó por sorpresa al DT, que incluso dijo no poder creer las cosas que estaba escuchando a dos días de haber jugado la final de la Copa del Mundo.

“No veo redes, no sé lo que me estás preguntando”, respondió a la consulta sobre las imágenes de Messi hablando con sus compañeros. Pero su sorpresa fue mayor ante la pregunta de si podía haberse generado una ruptura dentro del plantel justo antes de la final: “No puede creer lo que me estás preguntando”, se limitó a decir.

Ya el tener que retrotraerse a lo que generó la celebración de sus jugadores con una bandera de Malvinas después del triunfo ante Inglaterra, prefirió desviar el foco y hacer hincapié en el sentido de pertenencia del plantel. “No tengo conocimiento de que haya habido algún problema. No sé en un futuro. No nos dijeron nada. Me preguntás cosas que no sé”, señaló.

¿HAY NOVEDADES SOBRE POSIBLES SANCIONES A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA POR LA BANDERA DESPLEGADA ANTE INGLATERRA? Esto dijo Lionel Scaloni.



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El recibimiento y el cariño de los hinchas

Lionel Scaloni destacó la importancia de que se haya podido celebrar incluso cuando tanto al plantel como a los hinchas les cueste digerir la derrota en la final del Mundial, haciendo hincapié en la unidad que fue capaz de transmitir y fortalecer la Selección Argentina.

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“Es nuestra manera de ser. Con la Selección no se si alguna vez hubo grieta. Es lo máximo para cualquier futbolista y cualquier hincha. Logramos esa conexión al cien por ciento y somos difíciles de batir. Se puede perder, pero lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para los hinchas, para los nenes. Verlos con 8, 10 años tan contentos sin haber ganado, es algo maravilloso”, destacó.

El DT evitó hablar de su futuro, que al parecer no se resolverá en los próximos días sino después de que pueda hacer un mayor balance, tomando distancia de las emociones del Mundial, de lo que se hizo y de las condiciones para seguir construyendo a futuro.

Data clave

Lionel Scaloni dejó el predio de Ezeiza para viajar a Pujato .

dejó el predio de Ezeiza para viajar a . La Selección Argentina cayó ante España en la final del Mundial .

en la . Argentina clasificó a la final tras superar a Inglaterra en semifinales.