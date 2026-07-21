Leandro Paredes no se tomó vacaciones: volvió a Boca y se puso a disposición de Arruabarrena

El capitán llegó a Ezeiza para ponerse a las órdenes del nuevo cuerpo técnico. El Vasco definirá si juega el jueves contra O'Higgins.

Este martes, horas después del aterrizaje de la Selección Argentina en Buenos Aires, Leandro Paredes se personificó en Ezeiza para sumarse a Boca. El capitán del equipo se reencontró con sus compañeros, puso a las órdenes de Rodolfo Arruabarrena y se entrenó a la par.

El campeón del mundo decidió no tomarse vacaciones y ponerse a disposición del nuevo cuerpo técnico, a dos días del encuentro ante O’Higgins por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El volante quiere estar pese a los inconvenientes físicos que arrastró durante la Copa del Mundo.

Arruabarrena será quien decida, tras una conversación con el jugador, los pasos a seguir para que vuelva a sumar minutos con la camiseta del club. El Vasco tendrá la última palabra para definir su presencia en el compromiso de este jueves ante el conjunto chileno.

La situación física de Paredes: ¿juega contra O’Higgins?

Paredes sufrió una lesión muscular en el último partido del equipo por la Copa Libertadores, lo que le impidió arrancar el Mundial como titular. Tras recuperar su lugar en los octavos de final ante Egipto, solo perdió el puesto para la final. Tras la derrota ante España, revelaron que viene arrastrando una fisura en la costilla.

Más allá de este inconveniente, la lesión no le impide al jugador disputar un partido. Por ese motivo, el ex París Saint-Germain se entrenó a la par de sus compañeros y está disponible para el choque de este jueves.

El debut de Boca en la Sudamericana 2026

Boca enfrentará a O’Higgins en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize abrirá su llave como local y la definirá como visitante, producto de ser uno de los equipos que llegó al certamen por haber finalizado tercero en su grupo en la Libetadores.

Publicidad

El jueves 23 de julio, a las 21.30 de Argentina, se disputará el partido de ida en La Bombonera. La vuelva se llevará a cabo una semana más tarde, en Chile, el 30 de julio a la misma hora.