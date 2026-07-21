La lista de buena fe de Boca para la Copa Sudamericana: 9 altas y 11 bajas respecto a la de la Libertadores

Boca confirmó la lista de buena fe para la Copa Sudamericana e hizo varios cambios respecto a la que presentó meses atrás para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Rodolfo Arruabarrena incluyó a los refuerzos y sumó a unos cuantos juveniles para llegar a 47 futbolistas.
Las principales novedades son las salidas de once jugadores. Entre ellos aparecen los que dejaron el club o fueron borrados por el Vasco como Exequiel Zeballos, Edinson Cavani, Lucas Janson, Agustín Martegani, Ander Herrera, Marcelo Weigandt y Juan Barinaga.
Por otra parte, los jóvenes Iker Zufiaurre, Ezequiel Vidal González y Kevin Giménez tampoco forman parte de la nómina. A ellos se les suma el lesionado Agustín Marchesín, quien tiene por delante una larga recuperación y no regresará en el mediano plazo.
Entre las altas están los refuerzos Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa, acompañados por seis juveniles: Tomás Márquez, Lautaro Mendieta, Juan Cruz Payal, Franco Pérez, Matías Calegari y Baltazar Blum.
La lista de buena fe de Boca
1. Alvaro Montero
2. Lautaro Di Lollo
3. Lautaro Blanco
4. Nicolás Figal
5. Leandro Paredes
6. Rodrigo Battaglia
7. Carlos Palacios
8. Tomás Belmonte
9. Milton Giménez
10. Tomás Aranda
11. Ángel Romero
12. Leandro Brey
13. Javier García
15. Williams Alarcón
16. Miguel Merentiel
17. Leandro Lozano
18. Milton Delgado
19. Leonel Flores
20. Alan Velasco
21. Kevin Zenón
22. Sebastián Villa
23. Camilo Rey
24. Dylan Gorosito
25. Santiago Ascacíbar
26. Marco Pellegrino
27. Malcom Braida
28. Adam Bareiro
31. Tomás Márquez
32. Ayrton Costa
33. Lautaro Mendieta
34. Juan Cruz Payal
35. Franco Pérez
37. Gonzalo Gelini
39. Matías Calegari
40. Santiago Zampieri
42. Facundo Herrera
44. Rodrigo Bacidalupe
45. Miguel Ventos
46. Matías Satas
47. Fernando Rodríguez
48. Baltazar Blum
49. Joaquín Piñeyro
50. Dante González
51. Gadiel Paoli
52. Juan Pussetto
53. Joaquín Ruiz
54. Román Ferreira
El debut de Boca en la Sudamericana 2026
Boca enfrentará a O’Higgins en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize abrirá su llave como local y la definirá como visitante, producto de ser uno de los equipos que llegó al certamen por haber finalizado tercero en su grupo en la Libetadores.
El jueves 23 de julio, a las 21.30 de Argentina, se disputará el partido de ida en La Bombonera. La vuelva se llevará a cabo una semana más tarde, en Chile, el 30 de julio a la misma hora.