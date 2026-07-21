La lista de buena fe de Boca para la Copa Sudamericana: 9 altas y 11 bajas respecto a la de la Libertadores

El Xeneize hizo varios cambios en la nómina, con la inclusión de los refuerzos y de varios juveniles.

Boca confirmó la lista de buena fe para la Copa Sudamericana e hizo varios cambios respecto a la que presentó meses atrás para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Rodolfo Arruabarrena incluyó a los refuerzos y sumó a unos cuantos juveniles para llegar a 47 futbolistas.

Las principales novedades son las salidas de once jugadores. Entre ellos aparecen los que dejaron el club o fueron borrados por el Vasco como Exequiel Zeballos, Edinson Cavani, Lucas Janson, Agustín Martegani, Ander Herrera, Marcelo Weigandt y Juan Barinaga.

Por otra parte, los jóvenes Iker Zufiaurre, Ezequiel Vidal González y Kevin Giménez tampoco forman parte de la nómina. A ellos se les suma el lesionado Agustín Marchesín, quien tiene por delante una larga recuperación y no regresará en el mediano plazo.

Entre las altas están los refuerzos Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa, acompañados por seis juveniles: Tomás Márquez, Lautaro Mendieta, Juan Cruz Payal, Franco Pérez, Matías Calegari y Baltazar Blum.

La lista de buena fe de Boca

1. Alvaro Montero

2. Lautaro Di Lollo

3. Lautaro Blanco

4. Nicolás Figal

5. Leandro Paredes

6. Rodrigo Battaglia

7. Carlos Palacios

8. Tomás Belmonte

9. Milton Giménez

10. Tomás Aranda

11. Ángel Romero

12. Leandro Brey

13. Javier García

15. Williams Alarcón

16. Miguel Merentiel

17. Leandro Lozano

18. Milton Delgado

19. Leonel Flores

20. Alan Velasco

21. Kevin Zenón

22. Sebastián Villa

23. Camilo Rey

24. Dylan Gorosito

25. Santiago Ascacíbar

26. Marco Pellegrino

27. Malcom Braida

28. Adam Bareiro

31. Tomás Márquez

32. Ayrton Costa

33. Lautaro Mendieta

34. Juan Cruz Payal

35. Franco Pérez

37. Gonzalo Gelini

39. Matías Calegari

40. Santiago Zampieri

42. Facundo Herrera

44. Rodrigo Bacidalupe

45. Miguel Ventos

46. Matías Satas

47. Fernando Rodríguez

48. Baltazar Blum

49. Joaquín Piñeyro

50. Dante González

51. Gadiel Paoli

52. Juan Pussetto

53. Joaquín Ruiz

54. Román Ferreira

El debut de Boca en la Sudamericana 2026

Boca enfrentará a O’Higgins en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize abrirá su llave como local y la definirá como visitante, producto de ser uno de los equipos que llegó al certamen por haber finalizado tercero en su grupo en la Libetadores.

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El jueves 23 de julio, a las 21.30 de Argentina, se disputará el partido de ida en La Bombonera. La vuelva se llevará a cabo una semana más tarde, en Chile, el 30 de julio a la misma hora.