Tras el empate con Racing, Boca puede quedar último en la Zona A del Torneo Clausura: cómo lo evita

Boca rescató un empate con sabor a poco ante Racing en la Bombonera, en una tarde en la que la paciencia de sus hinchas caminó por la cornisa. El cabezazo de Milton Giménez sirvió para evitar lo que parecía un golpe letal en caso de derrota, pero no alcanzó para cambiar el presente: ya son 12 encuentros sin ganar y la peor de su historia se sigue profundizando. Una cuestión que podría sufrir un nuevo cimbronazo.

Es que, más allá del empate y que su cabeza esté puesta en el próximo fin de semana ante Independiente Rivadavia, Boca todavía no puede quitarle la vista a otro riesgo latente: el de quedar último en su zona. Sí, el Xeneize tiene que seguir con un ojo atento a la continuidad de la fecha y cruzar los dedos para que los resultados ajenos lo acompañen.

En lo que va del Clausura, Boca apenas cosechó 3 puntos sobre 12 posibles. Esa campaña lo ubica 13° sobre 15 equipos, solo por encima de Aldosivi y Argentinos Juniors, que cuentan con dos unidades pero aún deben jugar sus compromisos de la fecha, ante Barracas (domingo a las 15) y Unión (desde las 20), respectivamente.

Entonces, para evitar un nuevo golpe deportivo, el Xeneize necesita que ni el Bicho como el Tiburón ganen sus partidos, ya que un triunfo de cualquiera de ellos lo dejaría en la última posición de la Zona A. En caso de que ambos empaten, Boca no quedaría colista por diferencia de gol, pero sí lo alcanzarían en unidades, compartiendo así el incómodo fondo de la clasificación.

Boca acumula 12 partidos sin ganar y puede quedar última en su zona del campeonato (Getty Images).

Además, como si no fuera suficiente, hay otro frente que preocupa en la Ribera: la tabla anual. Si Argentinos Juniors vence a Unión, no solo cumplirá con su parte para dejar a Boca en el fondo de la tabla, sino que también lo superará en la general, desplazándolo de la zona de repechaje para la próxima Copa Libertadores. El próximo domingo en Mendoza, Boca no solo podría luchar para ponerle fin a su racha negativa, sino que también para salir del fondo de su zona.

Así está la tabla anual

Rosario Central 41 (Libertadores) River Plate 39 (Libertadores) Boca Juniors 36 (Libertadores – Fase previa) Argentinos Juniors 35 (Sudamericana) San Lorenzo 35 (Sudamericana) Huracán 33 (Sudamericana) Racing 32 (Sudamericana) Barracas Central 32 (Sudamericana) Independiente 31 (Sudamericana) Tigre 31 Independiente Rivadavia 31 Deportivo Riestra 30 Estudiantes 30 Lanús 26 Platense 25 (LIBERTADORES)*

