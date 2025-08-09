Una es top 3 mundial: las pésimas rachas negativas que acumuló Boca tras el empate con Racing

Luego del electrizante partido que se disputó en La Bombonera por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025 donde Boca y Racing igualaron 1-1 gracias a los goles de Santiago Solari y Milton Giménez, las conclusiones no fueron positivas. Es que el Xeneize continúa inmerso en una crisis futbolística de la que no encuentra salida y los números son cada vez más alarmantes.

Lo que parecía ser otra derrota en medio de este presente en el que no consigue sumar de a tres unidades, se transformó en un empate agónico que tuvo a Leandro Paredes como principal protagonista, que es la carta que llena de esperanza al mundo azul y oro. Sin embargo, la igualdad no puso fin a esta pésima actualidad y ahora rompió tres nuevos récords.

Lo cierto es que volvió a recibir malas noticias. En primer lugar, acumula 12 partidos consecutivos sin ganar, lo que se convirtió en la racha más extensa de toda la historia del club. El conteo comienza en el primer semestre en la recta final del campeonato, sigue con la fase de grupos del Mundial de Clubes y lo que va de la segunda parte del 2025 entre Torneo y Copa Argentina.

El entrenador no salió ileso de las estadísticas. En segundo orden, Miguel Ángel Russo es el primer director técnico de Boca que no sumó triunfos en sus primeros 8 encuentros. Esta histórica cifra le pertenecía a Mario Zanabria, quien no pudo conseguir victorias en sus 7 cotejos iniciales cuando comandaba tácticamente al conjunto de la ribera en 1984, hace 41 años.

A su vez, desbloqueó otro logro negativo. A partir de este momento, Boca es el tercer equipo del mundo que más partidos lleva sin ganar (12). Solo está por detrás de Sport Recife de Brasil (19) y de NAC Breda de Países Bajos (15), si se tienen en cuenta las 10 principales ligas de Primera División del planeta según IFFHS, que se especializa en estadísticas del fútbol.

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

De hecho, el conjunto neerlandés viene de ganar 6-1 en un cotejo amistoso, por lo que si es contabilizado el Xeneize pasaría a ocupar el segundo lugar del listado. Sin embargo, el hecho de que solo se tengan en cuenta los compromisos formales, deriva en que finalmente los europeos son los escoltas de los brasileños y los argentinos completan el podio negativo.

Los próximos partidos de Boca

17 de agosto: Independiente Rivadavia – Boca | Torneo Clausura 2025

24 de agosto: Boca – Banfield | Torneo Clausura 2025

31 de agosto: Aldosivi – Boca | Torneo Clausura 2025

14 de septiembre: Rosario Central – Boca | Torneo Clausura 2025

21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025

ver también De la mano de Paredes, Boca empató 1-1 ante Racing por el Torneo Clausura 2025