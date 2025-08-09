Es tendencia:
Tras el empate con Racing, Leandro Paredes rompió el silencio sobre la crisis futbolística de Boca: “No alcanza”

El referente del plantel habló luego del clásico en La Bombonera y reveló su postura en medio del pésimo presente del equipo.

Por Nahuel De Hoz

Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors.
© Getty ImagesLeandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors.

Por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025, Boca rescató un empate agónico y consiguió igualar 1-1 ante Racing en una tarde soleada pero con clima hostil La Bombonera. Aunque logró zafar de la derrota, el Xeneize continúa inmerso en la peor racha de su historia y no logra salir a flote de ninguna manera. En ese contexto, Leandro Paredes rompió el silencio sobre este pésimo presente.

La Academia iba arriba en el marcador debido al tanto que convirtió Santiago Solari pero sobre el final, con el campeón del mundo como principal protagonista, Milton Giménez empató la historia en medio de un ambiente muy tenso. Y luego del compromiso, el mediocampista central de la Selección Argentina habló ante los medios presentes en la zona mixta.

Lo cierto es que Leandro no ocultó su malestar sobre los últimos partidos que disputó Boca y por eso, en primer lugar expresó: “Teníamos que mejorar y hoy dimos otra imagen“. Inmediatamente después, el talentoso volante agregó: “Para nosotros es muy importante porque, cuando no se dan los resultados, hay que mostrar carácter y personalidad y creo que lo hicimos”.

Si bien este sábado tampoco pudo sumar de a tres unidades, se encargó de dejar en claro cuál es su análisis sobre lo ocurrido sobre el campo de juego de La Bombonera. “Hoy hicimos un buen partido, creando muchas situaciones, pero no alcanza“, confesó en una primera instancia. Apenas unos segundos más tarde, el referente del plantel, amplió: “Hay que seguir mejorando”.

Para culminar sus declaraciones en zona mixta, el integrante del combinado nacional extendió su discurso. “Siendo quiénes somos y dónde jugamos, con esta camiseta, en este club y esta gente, somos conscientes del momento” deslizó. Luego, en nombre de todo el equipo, el mediocampista central, sumó: “Obviamente que todos queremos salir de esto”.

Los pésimos récords que rompió Boca

Este empate frente a Racing significó una extensión de cada una de las rachas negativas que ya venía acumulando el Xeneize. Lo cierto es que este sábado rompió tres nuevos récords que reflejan el momento que atraviesa. En primer lugar, Miguel Ángel Russo es el primer director técnico de Boca que no sumó triunfos en sus primeros 8 encuentros.

Otra marca que consiguió fue la de acumular 12 partidos consecutivos sin ganar, siendo la más extensa de toda la historia de la institución. Y en tercer orden, Boca es el tercer equipo del mundo que más partidos lleva sin triunfos (12). Solo está por detrás de Sport Recife de Brasil (19) y de NAC Breda de Países Bajos (15), contabilizando las 10 mejores ligas del planeta según IFFHS.

Nahuel De Hoz

