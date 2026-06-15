La confesión de Ezequiel Lavezzi y Sergio Aguero sobre las 3 finales que perdieron con la Selección Argentina

Tanto el Pocho como el Kun contaron cuánto les golpeó el no haber podido ganar títulos con la Selección Argentina.

El presente de la Selección Argentina es ideal. Es bicampeón de la Copa América habiendo ganado una final contra Brasil en el Estadio Maracaná, es el vigente campeón intercontinental por aquel triunfo frente a Italia en Wembley por la Finalissima en junio del 2022 y es el defensor de la corona en el Mundial 2026 por haberse consagrado en Qatar.

No obstante, hasta hace no mucho tiempo, la realidad del combinado albiceleste era totalmente diferente. Es que hasta el 2021, cuando rompió la racha con el tanto de Ángel Di María en Río de Janeiro, el conjunto nacional acumulaba 28 años sin títulos. El último había sido en la Copa América de Ecuador 1993 (Argentina venció en la final a México por 2 a 1).

Y encima, durante ese largo camino, acumulaba el dolor por quedarse en la orilla del objetivo, puesto que cayó en 6 finales, 3 de ellas consecutivas entre 2014 y 2016. Y quienes sintieron en carne propia esa frustración fueron Sergio Aguero y Ezequiel Lavezzi, que contaron en una charla con el Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri en ESPN cómo fue ese ciclo en el que les costaba dar el último paso.

”Para mí la más complicada fue la que perdimos con Chile acá en Estados Unidos porque ya veníamos de perder 2 finales. Porque aparte teníamos equipo para ganar”, expresó el Kun, en relación con la Copa América Centenario que se llevó a cabo en los Estados Unidos.

Parte de los jugadores de la Selección Argentina durante la tanda de penales contra Chile en la final de la Copa América Centenario 2016. Getty Images.

El Pocho, por su parte, recordó: ‘‘Esa nos destrozó. Me acuerdo que aterrizó el avión acá en Argentina y llorábamos todos. Y si te ponés a pensar, competimos en todas hasta el último día y no podíamos ganar. En ninguna perdimos en los 90 minutos”.

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Las 6 finales perdidas por Argentina entre la Copa América 1993 y la Copa América 2021

La Selección Argentina tuvo la gran chance de cortar la seguidilla sin títulos, principalmente, en 6 torneos en los que llegó hasta la Final. La Copa América de Perú 2004, la Copa Confederaciones de Alemania 2005 y la Copa América de Brasil 2007, en todas cayó con Brasil; el Mundial 2014 en la que no pudo con Alemania y la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario 2016 en la que fue superado en los penales por el elenco trasandino.

En síntesis