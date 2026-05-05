Ezequiel Lavezzi empezó a ser citado a la Selección Argentina mayor cuando pegó el salto de San Lorenzo al Napoli a mediados del 2007 hasta la Copa América 2016. Por lo tanto, en el medio pudo vivir la experiencia de ser dirigido por Diego Maradona, quien asumió el cargo de entrenador entre 2008 y el Mundial de Sudáfrica 2010.

Al respecto de lo que fue aquel proceso, el Pocho, en una conversación que mantuvo con Migue Granados para el canal de streaming Olga, contó una anécdota en la que el Pelusa se dio cuenta que estaba pasando por un mal momento personal.

”Con Diego, a mí me pasó algo que, cuando estaba con la mamá de mi primer hijo, un día estaba medio bajón. Estábamos en la Selección y como yo rompía las bolas todo el día se dio cuenta de que no estaba igual que siempre. Y me mandó a llamar y me dice: ‘¿Qué te pasa?’. ‘No, la verdad, mirá, pasa esto, esto y esto, para mí estoy perdiendo a mi familia’”, relató Ezequiel Lavezzi, sobre lo que fue aquella charla con Maradona que lo marcó.

Y siguiendo con el relato, reveló el mensaje que intentó dejarle el por entonces DT del combinado nacional: ”Me dijo: ‘Andate de la concentración y andá a buscar a tu familia. No cometas el mismo error que yo cometí porque la familia es lo más importante’”.

Ezequiel Lavezzi se refirió a su internación tras un episodio vivido a fines del 2023

Una situación que vivió en su casa de José Ignacio, Uruguay, en diciembre del 2023 terminó en la hospitalización de Ezequiel Lavezzi por una herida en el omóplato. Al respecto, el exfutbolista relató: ”Me interné, estuve pasándola en una clínica con gente que no conocía, que la notaba que no tenía nada que ver con mi palo. Todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís: no quiero esto”.

Asimismo, se refirió al papel central que tuvieron sus afectos para poder salir adelante: ”Viví con ansiedad. Me lo encontré de golpe a eso, pero por suerte tuve mi familia y gente muy linda al lado que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar. Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’”.

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En síntesis