El club italiano es el principal pretendiente y ya habría contactos por el atacante xeneize, que podría emigrar en el próximo mercado.

En la antesala del partido decisivo frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores, el mercado de pases ya empieza a moverse alrededor de Boca. Y todas las miradas apuntan a Exequiel Zeballos. No solo porque será titular en un encuentro clave para las aspiraciones internacionales del Xeneize, sino también porque este jueves en La Bombonera se trataría del último partido del Changuito con la camiseta azul y oro. Su carrera para el segundo semestre estaría en Europa, donde un equipo pica en punta para quedárselo.

Pensando en el rubro de salidas que afrontará el plantel de Boca durante la próxima ventana, el delantero es actualmente la operación más avanzada que maneja el club en cuanto a posibles salidas. En ese sentido, según pudo saber Bolavip, el club que pica en punta para llevárselo es Napoli, reciente protagonista de la Serie A y clasificado a la próxima UEFA Champions League.

Bajo ese contexto, desde el entorno del futbolista ya manejarían una propuesta cercana a los 10 millones de dólares, aunque en Boca aseguran que todavía no llegó una oferta formal a las oficinas del club.

La postura de Boca

De todas formas, la postura del club es clara: está dispuesto a negociar, pero pretende una cifra importante para desprenderse del santiagueño. Actualmente, su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares y, aunque todavía no trascendió si aceptarían una oferta de 10 millones en caso de formalizarse, podría tratarse de una cifra que cumpla las exigencias de la dirigencia.

Zeballos tendría su futuro en el Napoli de Italia (Getty).

Debe tenerse en cuenta que la situación contractual de Zeballos también empuja al desenlace de este escenario. El jugador tiene vínculo con Boca hasta diciembre y, hasta el momento, no hubo acuerdo para renovar. Por eso, Juan Román Riquelme y compañía son coscientes que este mercado podría representar la última oportunidad concreta para obtener dinero por el chico surgido de las inferiores.

Publicidad

Zeballos se prepara para su despedida

Hace apenas algunos meses, pocos imaginaban que en junio el futuro de Zeballos podía estar tan lejos de La Bombonera. El Changuito había recuperado terreno, volvió a ser determinante en ataque y aparecía como una de las banderas futbolísticas para el proyecto de Claudio Úbeda. Sin embargo, la reincidencia en lesiones y que el DT haya encontrado el once ideal durante su recuperación, en gran parte debido a la aparición de Tomás Aranda, terminó siendo un cúmulo de factores que cambiaron completamente el escenario.

Igualmente, sea por obra del destino o no, el Chango se presenta ante una oportunidad única: que su posible último partido del club sea en un partido crucial por Copa Libertadores y haciéndolo como titular. Lo hará acompañado a Milton Giménez en la dupla ofensiva, reemplazando a Miguel Merentiel por lesión. Un lugar que le abre las puertas a una despedida a lo grande frente a su hinchada.

Datos clave

El delantero Exequiel Zeballos será titular en Boca Juniors frente al club Universidad Católica.

será titular en Boca Juniors frente al club Universidad Católica. El equipo italiano Napoli pica en punta para quedarse con el pase del jugador.

pica en punta para quedarse con el pase del jugador. El futbolista maneja una propuesta cercana a los 10 millones de dólares desde Europa.