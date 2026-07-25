Gastón Edul perdió con Edu Aguirre en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos

El duelo de periodistas se llevó a cabo en el Estadio La Cartuja. El español se llevó el combate por puntos.

Gastón Edul y Edu Aguirre protagonizaron uno de los combates más esperados de La Velada del Año 2026, organizada por el streamer español Ibai Llanos. Los dos periodistas se enfrentaron en el Estadio La Cartuja de Sevilla y fue el español quien se quedó con el cinturón.

El columnista de El Chiringuito fue más en los primeros dos asaltos, conectando mejores golpes. En el tercero, con ambos visiblemente agotados, fue el argentino quien más intentó para llevarse la victoria.

La historia se definió por puntos y fueron los jueces quienes se encargaron de elegir al ganador. Por decisión dividida (4-1), Aguirre se terminó quedando con el combate en Sevilla.

ACABA LA PELEA ENTRE EDU AGUIRRE Y GASTÓN EDUL.



¿Quién es tu ganador? pic.twitter.com/cSk9OIbOGq — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Gastón entró en escena y se dirigió hacia el ring junto con Fabio Santana, un ex combatiente de Malvinas, que se encargó de cantar el Himno Nacional Argentino. Además, también lo rodeaban los streamers Davoo Xeneize y La Cobra, su hermano Esteban Edul, entre otros.

La entrada de Gastón Edul en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/GtLffzCF8u — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

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La pelea de periodistas se dio solo seis días después de la final del Mundial 2026, que encontró al corresponsal argentino en el MetLife Stadium luego de haber acompañado a la Selección Argentina en todo el certamen. Aguirre, por su parte, cubrió toda la competencia desde España.

La cartelera de La Velada del Año 2026