Cuánto dinero ganó Yamil Peralta pese a su polémica derrota ante Safar en California

El argentino cobró una bolsa considerablemente inferior a la de su oponente, pese a ser quien llegó a Estados Unidos como campeón defensor.

Yamil Peralta pudo haber merecido mejor suerte en California, no solo por haber propinado a su rival el único derribo de la pelea, en el segundo asalto, sino también por haber sido el que conectó los golpes más limpios a lo lardo de los 12 asaltos.

Pero también fue responsable de facilitar a dos de los tres jueces la tarea de premiar al Robin Safar, el peleador de Golden Boy Promotions, porque fue excesivamente pasivo durante largos tramos del combate, dejando que su oponente impresionara con solo ir para adelante, sin mostrar recursos que lo eleven como una verdadera amenaza para los grandes campeones del peso crucero.

Finalmente, el boxeador argentino dejó su cinturón Silver del CMB en el SAP Center de San José, cayendo en fallo dividido. Más que la proporción de votos en contra y a favor, la polémica fue que uno de los dos jueces que lo vieron perder, Rudy Barragán, se las ingeniara para ver cinco puntos de ventaja en favor del sueco radicado en Los Angeles, marcando una tarjeta de 116-111 en su favor.

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¿Cuánto dinero ganó Yamil Peralta más allá de la derrota?

Aunque Yamil Peralta llegó como campeón Silver de peso crucero del CMB a California, la bolsa que previamente se había acordado para cada peleador mostraba a las claras que era Robin Safar la estrella del combate. Solo por subir al cuadrilátero, Golden Boy Promotions le había garantizado a su peleador un pago de 150 mil dólares, mientras que el cheque del argentino fue por 25 mil dólares.

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Así quedó el récord de Peralta tras perder en California

Con el traspié sufrido este viernes, el récord profesional de Yamil Peralta se compone ahora de dos derrotas, ambas en fallo dividido de los jueces, un empate y 18 victorias. El anterior verdugo del argentino había sido Ryan Rozicki, cuando falló en su intento de conquistar el título Internacional de peso crucero del CMB en Canadá, en mayo de 2022.

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