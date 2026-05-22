Yamil Peralta, el peleador con banca de Chiqui Tapia, perdió su título con polémica en su estreno en Estados Unidos

Aunque tiró a su rival en el segundo asalto, la tarjeta de dos de los tres jueces vieron mejor a Robin Safar, que logró arrebatar el título al argentino.

Yamil Peralta, boxeador que tiene respaldo del presidente de AFA Claudio Tapia, hizo su estreno en los Estados Unidos defendiendo el título Silver de peso crucero del CMB ante el invicto sueco, radicado en Las Vegas, Robin Safar. El combate se celebró en el SAP Center de San José, California.

Pese a que logró derribar a su oponente en el segundo asalto, las tarjetas de dos de los tres jueces fueron favorables a Safar, que terminó llevándose la victoria en fallo dividido y destronando al argentino del cinturón.

El argentino estaba siendo dominado por el púgil sueco, pero poco antes de que se cumpliera el primer minuto del segundo asalto lo sorprendió con un derechazo al mentón que lo mandó a la lona. En el tercer round, Safar recuperó protagonismo pero nuevamente fue frenado por los golpes de poder del defensor del título, volviendo muy cerrada la tarea de puntuar para los jueces.

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Safar ejerció presión en busca de descontar diferencias y Peralta lució un buen trabajo de piernas para salir del asedio y conectar con el jab. En el séptimo asalto fue el sueco el que conectó los mejores golpes de poder y las consecuencias se hicieron visibles con inflamación en el pómulo izquierdo del argentino.

La inactividad de Peralta hizo que se le consumiera la ventaja que podía haber tomado en las tarjetas durante los primeros asaltos y fue el ímpetu de Safar, con aciertos esporádicos, lo que comenzó a hacerlo merecedor de una lectura favorable de tarjetas.

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La esquina pidió reactivarse al argentino en los últimos dos asaltos y el defensor del título recuperó algo de iniciativa para volver a conectar golpes que suman puntos. Safar mantuvo la tenacidad para ir al frente, pero le faltaron recursos para hacer efectivos sus lanzamientos.

Los jueces terminaron dando la victoria a Safar en fallo dividido, con dos tarjetas favorables al sueco y una que premió lo hecho por Yamil Peralta (111-116, 115-112, 113-114).

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La relación de Yamil Peralta y Chiqui Tapia

El peleador argentino acudió a su primera conferencia de prensa en California con una camiseta de la Selección Argentina que le había sido regalada por el presidente de AFA y peleó con la inscripción “Chiqui Tapia” en su pantalón.

Peralta había recibido mucho respaldo del máximo mandatario del fútbol argentino dos años antes, para viajar a defender a Canadá el mismo cinturón que perdió esta noche. Por aquel entonces, ambos habían publicado fotos del encuentro y el vínculo continúa hasta la fecha.

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