Predicción de La Velada del Año 6: quiénes ganarán en la jornada de boxeo organizada por Ibai Llanos

El fenómeno global de internet está de regreso con La Velada del Año 6, el evento de boxeo aficionado y entretenimiento organizado por el streamer Ibai Llanos. En esta edición de 2026, la acción se traslada al imponente Estadio La Cartuja de Sevilla, España, escenario que albergará una cartelera histórica de 10 combates entre creadores de contenido e impresionantes shows musicales en vivo.

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El análisis completo de la IA sobre los resultados de La Velada del Año 6

Tras analizar los perfiles, alcances físicos y niveles de preparación de cada uno de los 20 creadores de contenido, la IA dictamina que The Grefg se consagrará como el gran triunfador de la noche en el evento estelar, coronando La Velada del Año 6 con una exhibición de pura estamina y disciplina sobre el ring de La Cartuja.

La jornada arrancará con el choque entre Fabiana Sevillana y La Parce, donde la agresividad en el ring le dará la victoria a La Parce por su mayor resistencia física. Acto seguido, Clersss y Natalia MX medirán fuerzas en un duelo dinámico que se decantará a favor de Natalia MX gracias a su mejor alcance y juego de piernas.

En el terreno periodístico y deportivo, Edu Aguirre y Gastón Edul protagonizarán un combate intenso; aquí la balanza se inclina por Edul, quien sabrá capitalizar mejor los contragolpes. Por su parte, la creadora de contenido Marta Díaz se enfrentará a Tatiana Kaer, una pelea donde la disciplina táctica de Tatiana Kaer terminará por imponerse en las tarjetas de los jueces.

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La tensión aumentará drásticamente con el esperado regreso de Viruzz frente a Gero Arias, un choque de titanes donde la experiencia previa y la técnica depurada de Viruzz serán determinantes para noquear las ilusiones de Gero. Posteriormente, Alondrissa y Angie Velasco ofrecerán un espectáculo de pura velocidad, llevándose la victoria Angie Velasco por mostrar una mayor contundencia en sus combinaciones.

El ambiente musical se trasladará al cuadrilátero con el cruce entre Lit Killah y Kidd Keo, un combate de puro orgullo urbano que ganará Lit Killah al demostrar una preparación física superior y un ritmo de pelea más constante.

La recta final del evento iniciará con un choque de titanes internacionales: Samy Rivers vs. Roro. En este enfrentamiento, la mexicana Rivers se quedará con el triunfo debido a su ya demostrada garra, experiencia en Veladas anteriores y una mentalidad competitiva inquebrantable.

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Después llegará el turno de dos leyendas de YouTube, Fernanfloo y Plex; en este caso, Plex se alzará con la victoria aprovechando su notable ventaja de altura, alcance y el ritmo competitivo que mantiene en sus desafíos diarios.

El broche de oro y Main Event de la noche enfrentará a dos de los streamers más grandes de la historia: Illojuan contra The Grefg. Será una batalla épica y sumamente reñida, pero la victoria final será para The Grefg, ya que su obsesiva disciplina militar para los retos físicos y su incombustible resistencia mental terminarán por desgastar a Illojuan en los últimos asaltos.

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En síntesis