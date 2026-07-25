Dónde ver y a qué hora empieza La Velada del Año VI: la cartelera completa de peleas

Ibai Llanos presenta la sexta edición de su histórico evento que paraliza internet desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. Conoce todos los detalles sobre los horarios, el streaming oficial y quiénes se subirán al ring.

Este sábado 25 de julio, el mundo del entretenimiento digital y el boxeo amateur se paralizan ante una nueva edición de La Velada del Año VI. El multitudinario evento organizado por el streamer español Ibai Llanos buscará romper todos los récords de audiencia una vez más, teniendo como sede el imponente Estadio La Cartuja de Sevilla. Con una propuesta renovada que incluye diez combates, artistas internacionales de primer nivel y sorpresas a lo largo de toda la jornada, la expectativa de la comunidad hispanohablante es total.

Cartelera de La Velada del Año VI.

A diferencia de entregas anteriores, esta sexta edición contará con la mayor cantidad de peleas vistas hasta la fecha en una misma noche, sumando a destacados creadores de contenido de España, Argentina, México, Colombia y más países. A continuación, repasamos todos los detalles para que no te pierdas nada de esta gran cita.

¿A qué hora empieza La Velada del Año VI?

La jornada maratónica en territorio andaluz, que alternará los combates en el ring con actuaciones musicales en vivo de artistas como Yandel, Juanes, Anuel AA y Bad Gyal, dará su puntapié inicial a las 19:00 horas (hora local de España).

Horarios del evento por país:

España: 19:00 horas

19:00 horas Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Uruguay: 14:00 horas

14:00 horas Brasil: 14:00 horas

14:00 horas Chile: 13:00 horas

13:00 horas Bolivia: 13:00 horas

13:00 horas Venezuela: 13:00 horas

13:00 horas Paraguay: 13:00 horas

13:00 horas Colombia: 12:00 horas

12:00 horas Perú: 12:00 horas

12:00 horas Ecuador: 12:00 horas

12:00 horas México: 11:00 horas

(Nota: Los combates comenzarán unos minutos después de la típica alfombra roja y la presentación inicial).

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El físico de Plex y Fernanfloo previo al combate. pic.twitter.com/9T4TdiAjHL — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE La Velada del Año VI?

Históricamente, el evento de Ibai Llanos fue un contenido exclusivo de Twitch. Sin embargo, para esta sexta edición hay una novedad resonante que amplía las fronteras de transmisión.

La Velada del Año VI se podrá seguir EN VIVO, ONLINE y de forma totalmente gratuita a través de tres plataformas oficiales en simultáneo:

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El canal de Twitch de Ibai Llanos.

de Ibai Llanos. El canal de YouTube de Ibai Llanos.

de Ibai Llanos. La cuenta de TikTok (TikTok LIVE) de Ibai Llanos.

El pesaje de Lit Killah y Kidd Keo.



La mayor diferencia de peso de La Velada del Año VI. pic.twitter.com/FCED5iGhcj — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

La cartelera completa de peleas

La organización ha preparado un total de diez combates que prometen emociones fuertes, rivalidades latentes e incluso clásicos futboleros trasladados a los guantes de boxeo, como es el caso del cruce entre el periodista argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre.

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La grilla de combates confirmados para esta noche es la siguiente:

Fabiana Sevillano (España) vs. La Parce (Colombia) Clersss (España) vs. Natalia MX (México) Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina) Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España) Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina) Gero Arias (Argentina) vs. ByViruzz (España) Rivers (México) vs. RoRo (España) Fernanfloo (El Salvador) vs. Yo Soy Plex (España) Marta Díaz (España) vs. Tatiana Kaer (España) IlloJuan (España) vs. TheGrefg (España)

nos vemos en el ring 🥊 pic.twitter.com/1Vvbizvmjw — rivers (@samyriveratv) July 23, 2026

Como es costumbre en el formato de Ibai, la acción sobre el cuadrilátero estará acompañada de shows musicales en vivo. Este año, la música estará a cargo de artistas de la talla de Anuel AA, Bad Gyal, Yandel, Juanes y Eladio Carrión, entre otras posibles sorpresas.