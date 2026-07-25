¿Qué artistas cantan en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos?

Llegó el gran día. Este sábado 25 de julio se llevará a cabo la sexta edición de La Velada del Año, un evento organizado por el famoso streamer Ibai Llanos que consiste en hacer combates de boxeo entre creadores de contenido. Los cuatro primeros eventos fueron un éxito y se espera que este también sea el caso.

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La Velada del Año VI se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, un recinto multiusos con capacidad para 80.000 personas. Sin embargo, tomando en cuenta que en eventos de boxeo también se utiliza gran parte del campo de juego, el aforo será todavía mayor y se espera un lleno total para presenciar siete atractivos combates.

Sin embargo, las peleas no serán la única fuente de entretenimiento para los espectadores (que se repartirán entre los presentes en La Cartuja y los usuarios de Twitch). Y es que el evento también contará con shows musicales de artistas de renombre entre combate y combate. A continuación, conoce quiénes fueron los elegidos para darle color a la Velada.

Los artistas que cantarán en la Velada del Año 6

Yandel

Juanes

Lucho RK y La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

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En síntesis