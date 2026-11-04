Cadillac podría cambiar de dueños en la Fórmula 1: un candidato a comprarlo emerge desde la Premier League

A pesar de que aún no completó su primera temporada, hay incertidumbre de cara al futuro de la escudería norteamericana.

Cadillac se sumó como la undécima escudería para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, tal como se esperaba, atraviesa una campaña de total adaptación, bien lejos del Top 10 en cada fin de semana. Hasta el momento, la escudería estadounidense no sumó puntos y su futuro es una incógnita.

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Para la temporada debut, Cadillac apostó por los experimentados Checo Pérez y Valtteri Bottas, pero los problemas de fiabilidad y el bajo rendimiento a pesar de contar con un motor Ferrari los hacen permanecer bien en el fondo de la parrilla en cada Gran Premio.

Sportico y Motorsport revelaron ahora que TWG Global, la empresa manejada por Mark Walter, planea vender sus acciones del equipo en alrededor de 3 mil millones de dólares. Todo antes de cumplir una temporada en la máxima categoría.

En ese contexto, Fenway Sports Group apareció como interesado para avanzar por esta operación. Se trata del grupo empresario que posee la mayoría de Liverpool y los Boston Red Sox, entre sus instituciones más destacadas. Incluso, LeBron James es accionista allí.

El Cadillac de 2026. (Foto: Getty)

Por lo pronto, el equipo está enfocado en la actividad de este fin de semana en el Gran Premio de Brasil. Se esperan lluvias y podría ser una oportunidad interesante, en caso de mantenerse en pista, para buscar los primeros puntos en la categoría.

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Así está el campeonato de constructores

Mercedes – 630 puntos Ferrari – 504 puntos Red Bull – 382 puntos McLaren – 365 puntos Racing Bulls – 108 puntos Alpine – 69 puntos Haas – 31 puntos Audi – 27 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

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