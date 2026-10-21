Como 1907 vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Después de dos fechas con rachas opuestas, Como 1907 y Manchester United llegan con la misma necesidad de sumar para no quedar relegados en la fase de liga.
Ninguno de los dos arrancó como esperaba en esta Champions League y un resultado adverso los dejaría con poco margen para pensar en los octavos.
La actualidad de ambos equipos
Como 1907 tuvo un comienzo irregular: goleó 4-1 al RB Leipzig en su presentación, pero after eso cayó 3-2 como visitante ante el Feyenoord. Esa derrota lo dejó con 3 puntos y en la mitad baja de la tabla, en una fase de liga donde cada partido pesa para meterse entre los puestos de clasificación directa.
Manchester United atraviesa un presente similar. Goleó 4-0 al Sabah FK en el debut, pero llegó golpeado a esta fecha tras perder 2-0 frente al Atlético de Madrid como visitante. Con los mismos 3 puntos que su rival de turno, necesita reaccionar rápido para no complicarse en la tabla general del torneo.
Horario del partido
- Argentina: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Como 1907 suma 3 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 3 puntos en el torneo.