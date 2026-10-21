Como 1907 vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Después de dos fechas con rachas opuestas, Como 1907 y Manchester United llegan con la misma necesidad de sumar para no quedar relegados en la fase de liga.

Ninguno de los dos arrancó como esperaba en esta Champions League y un resultado adverso los dejaría con poco margen para pensar en los octavos.

La actualidad de ambos equipos

Como 1907 tuvo un comienzo irregular: goleó 4-1 al RB Leipzig en su presentación, pero after eso cayó 3-2 como visitante ante el Feyenoord. Esa derrota lo dejó con 3 puntos y en la mitad baja de la tabla, en una fase de liga donde cada partido pesa para meterse entre los puestos de clasificación directa.

Manchester United atraviesa un presente similar. Goleó 4-0 al Sabah FK en el debut, pero llegó golpeado a esta fecha tras perder 2-0 frente al Atlético de Madrid como visitante. Con los mismos 3 puntos que su rival de turno, necesita reaccionar rápido para no complicarse en la tabla general del torneo.

Horario del partido

Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Como 1907 suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Manchester United suma 3 puntos en el torneo.